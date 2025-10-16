Habertürk
        Motosikletliye sinirlendi, durağa daldı!

        İstanbul Çekmeköy'de bir İETT otobüsünün durağa dalmasıyla 2 çocuk annesi Deniz Şengül hayatını kaybetmiş ve 4 kişi de yaralanmıştı. Dehşete düşüren olayda görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, bir motosiklet sürücüsüyle tartışma yaşayan İETT şoförü, sinir krizi geçirip direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çıkıyor. Öte yandan kazada yaralanarak hayatını kaybeden Şengül'ün cenazesi Adli Tıp Kurumundan alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.10.2025 - 13:04 Güncelleme: 16.10.2025 - 13:31
        Motosikletliye sinirlendi, durağa daldı!
        Çekmeköy'de İETT otobüsünün durağa çarptığı kazada yaralanarak hayatını kaybeden Deniz Şengül'ün (35) cenazesi Adli Tıp Kurumundan alındı.

        DHA'nın haberine göre Çekmeköy'de dün İETT otobüsünün motosiklet sürücüsü ile yaşadığı tartışmanın ardından otobüs, durağa çarptı.

        KALDIRIMDA YÜRÜRKEN OTOBÜS ÇARPTI

        Kazada 4 kişi yaralanırken, kaldırımda yürüyen 2 çocuk annesi Deniz Şengül yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Şengül'ün cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

        Şengül'ün cenazesi bugün yakınlarına teslim edildi. Cenazenin yarın ikindi namazının ardından Ümraniye Ihlamurkuyu Cemevi'nde kılınan cenaze namazı sonrası Beykoz Baklalı Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

        GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

        İHA'nın haberine göre de trafikte bir motosiklet sürücüsüyle tartışma yaşayan İETT otobüs şoförü, sinir krizi geçirip direksiyon hakimiyetini kaybederek otobüs durağına daldı. Kaza anına ait görüntüler de ortaya çıktı.

        Görüntülerde, otobüsün hızla durağa girme ve çevredekilerin kaçışma anı saniye saniye kameralara yansıdı. Kaza, Çekmeköy Mehmet Akif Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Çekmeköy'de seyir halinde bulunan İETT otobüsü ile bir motosiklet sürücüsü arasında sözlü tartışma yaşandı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine otobüs şoförü sinir krizi geçirerek otobüsü motosikletin üzerine sürdü. Bu esnada direksiyon hakimiyetini kaybeden şoför, Çamlık otobüs durağına ve bir vinç ile bir araca çarparak güçlükle durabildi.

        Ortalığın savaş alanına döndüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Saniye saniye kameralara yansıyan görüntülerde, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybettiği ve otobüs durağına hızla girme anı yer aldı.

        #Son dakika haberler
