        5G ihalesinde büyük heyecan - Teknoloji Haberleri

        5G ihalesinde büyük heyecan

        5G ihalesinde 700 MHz frekansında A1 paketine en yüksek teklifi 429 milyon dolarla Turkcell, A2'ye 426 milyon dolarla Vodafone ve A3'e 425 milyon dolarla Türk Telekom verdi

        Giriş: 16.10.2025 - 11:03 Güncelleme: 16.10.2025 - 11:27
        5G ihalesinde büyük heyecan
        Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yapılan 5G mobil elektronik haberleşme altyapılarının kurulması, işletilmesi ve hizmetlerin sunulmasına ilişkin yetkilendirme ihalesi başladı.

        BTK ve İhale Komisyonu Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, açılışta yaptığı konuşmada, tarihi bir ana tanıklık edildiğini söyledi. Türkiye'nin bu ihaleyle 5G çağına adım attığını bildiren Karagözoğlu, bunun sadece teknolojik bir geçiş değil, ülke için stratejik bir dönüm noktası olduğunu kaydetti.

        Karagözoğlu, 5G ile yeni bir devrin başlayacağını belirterek, "Elektronik haberleşme sektörü, makineler arası iletişim, yapay zeka, artırılmış gerçeklik, otonom sistemler ve robot teknolojilerin temel altyapısı haline gelecek. 5G sayesinde M2M, yani makineler arası haberleşme ve IoT, yani nesnelerin interneti uygulamaları her zamankinden daha etkin hale gelecek, kullanıcılar yüksek kaliteli, kesintisiz bir dijital deneyim yaşayacak. 5G'nin etkileri yalnızca iletişim alanıyla sınırlı kalmayacak." dedi.

        5G ile ilgili en büyük kıstasın yerli ve milli çalışmalar olduğunu ifade eden Karagözoğlu, 2008'deki 3G ihalelerinde operatörlerimize yatırımlarının bir kısmını Türkiye'de AR-GE merkezi bulunan firmalardan yapma şartı getirdiklerini hatırlattı.

        Karagözoğlu, 2015'teki 4,5G ihalelerinde ise bu yaklaşımı güçlendirerek yatırımların yüzde 45'inin yerli malı belgeli ürünlerden sağlanmasını şart koştuklarını vurgulayarak, yerli üreticileri desteklemek ve sektörde kalıcı bir yerli ekosistem oluşturmak için yoğun bir çalışma dönemine girdiklerini dile getirdi.

        5G ihalesinde 700 MHz frekansında A1 paketine en yüksek teklifi 429 milyon dolarla Turkcell, A2'ye 426 milyon dolarla Vodafone ve A3'e 425 milyon dolarla Türk Telekom verdi.

        5G ihalesinde 3,5 GHz frekansında B1 paketine en yüksek teklifi ise 214 milyon dolarla Turkcell, B2ye 209 milyon dolarla Türk Telekom ve B3e 201 milyon dolarla Vodafone verdi.

        İhaleye çıkılacak frekanslara ilişkin asgari değerler şöyle:

        Paket Adı Frekans Bant Genişliği (MHz) Asgari Bedel (ABD Doları) Geçici Teminat (ABD Doları)
        A1 700 MHz FDD 2x10 425.000.000 21.250.000
        A2 700 MHz FDD 2x10 425.000.000 21.250.000
        A3 700 MHz FDD 2x10 425.000.000 21.250.000
        B1 3.5 GHz TDD 1x80 200.000.000 10.000.000
        B2 3.5 GHz TDD 1x80 200.000.000 10.000.000
        B3 3.5 GHz TDD 1x80 200.000.000 10.000.000
        B4 3.5 GHz TDD 1x20 50.000.000 2.500.000
        B5 3.5 GHz TDD 1x20 50.000.000 2.500.000
        B6 3.5 GHz TDD 1x20 50.000.000 2.500.000
        B7 3.5 GHz TDD 1x20 50.000.000 2.500.000
        B8 3.5 GHz TDD 1x20 50.000.000 2.500.000
        TOPLAM 400 2.125.000.000 106.250.000

        Ayrıntılar geliyor...

