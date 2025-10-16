Habertürk
        Haberler Spor Transfer Fenerbahçe ve Galatasaray, Sergej Milinkovic-Savic'in peşinde! - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe ve Galatasaray, Sergej Milinkovic-Savic'in peşinde!

        Süper Lig'in iki devi Fenerbahçe ve Galatasaray için flaş bir transfer iddiası geldi. İtalya basını, iki ezeli rakibin Sırp orta saha Sergej Milinkovic-Savic'i kadrolarına katmak için yarışa girdiğini yazdı.

        Giriş: 16.10.2025 - 10:32 Güncelleme: 16.10.2025 - 10:38
        1

        Süper Lig'de şampiyonluk yarışı sürerken, ocak ayı için kulüplerin transfer çalışmaları da başladı. Transfer döneminde kadrolarını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe ve Galatasaray için İtalya'dan gelen iddia ise gündem oldu.

        2

        Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre; Süper Lig'in iki devi, Al-Hilal forması giyen Sergej Milinkovic-Savic için yarışa girdi.

        3

        Fenerbahçe ve Galatasaray'ın, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Sırp orta sahayı bedelsiz olarak kadrolarına katmak istediği iddia edildi.

        4

        Suudi Arabistan ekibinin ise yıldız oyuncunun sözleşmesini uzatmak istediği ifade edildi.

        5

        JUVENTUS VE CHELSEA DE İSTİYOR

        İtalya, İspanya ve İngiltere'den de talipleri olan Milinkovic-Savic'e Juventus ile Chelsea'nin de ilgisinin olduğu kaydedildi.

        6

        Bu sezon Al-Hilal forması ile 6 maça çıkan 30 yaşındaki orta saha, bu müsabakalarda 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

        7
