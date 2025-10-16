Fenerbahçe ve Galatasaray, Sergej Milinkovic-Savic'in peşinde!
Süper Lig'in iki devi Fenerbahçe ve Galatasaray için flaş bir transfer iddiası geldi. İtalya basını, iki ezeli rakibin Sırp orta saha Sergej Milinkovic-Savic'i kadrolarına katmak için yarışa girdiğini yazdı.
Süper Lig'de şampiyonluk yarışı sürerken, ocak ayı için kulüplerin transfer çalışmaları da başladı. Transfer döneminde kadrolarını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe ve Galatasaray için İtalya'dan gelen iddia ise gündem oldu.
Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre; Süper Lig'in iki devi, Al-Hilal forması giyen Sergej Milinkovic-Savic için yarışa girdi.
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Sırp orta sahayı bedelsiz olarak kadrolarına katmak istediği iddia edildi.
Suudi Arabistan ekibinin ise yıldız oyuncunun sözleşmesini uzatmak istediği ifade edildi.
JUVENTUS VE CHELSEA DE İSTİYOR
İtalya, İspanya ve İngiltere'den de talipleri olan Milinkovic-Savic'e Juventus ile Chelsea'nin de ilgisinin olduğu kaydedildi.
Bu sezon Al-Hilal forması ile 6 maça çıkan 30 yaşındaki orta saha, bu müsabakalarda 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.