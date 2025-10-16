Gazze'nin dünyaya açılan kapısı ne zaman açılacak?

İki yıl boyunca İsrail'in acımasız saldırılarına maruz kalan Gazze'de 10 Ekim'de sağlanan ateşkesin ardından Gazze'ye yardım girişleri başladı. Ancak abluka altındaki Gazze Şeridi'nin dünyaya açılan kapısı niteliğindeki Gazze-Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı halen açılmadı.

İsrail ordu ajansı Cogat, Refah Sınır Kapısı'nın henüz açılmayacağını ve açılma tarihinin daha sonra duyurulacağını bildirdi.

İnsani yardım geçişlerinin Refah'tan geçmeyeceğini vurgulayan Cogat, yardımların Kerem Şalon Sınır Kapısı'ndan geçişinin sürdüğünü belirtti.

İsrail basınında dün çıkan haberlerde, Refah'ın dün açılma ihtimalinin olduğu ifade edilmişti. Yine İsrail basınında dün yer alan haberlerde de Refah Sınır Kapısı'nın "lojistik sebeplerle" açılmayacağı ifade edildi.

İsrail basınına konuşan bir kaynak, Refah Sınır Kapısı'nın bugün de kapalı kalmasının beklendiği söyledi ve açılış tarihine ilişkin bilgi vermedi.