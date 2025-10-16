Habertürk
        Haberler Dünya Gazze'nin dünyaya açılan kapısı ne zaman açılacak? | Dış Haberler

        Gazze'nin dünyaya açılan kapısı ne zaman açılacak?

        Gazze Şeridi'nin dünyaya açılan kapısı niteliğindeki Refah Sınır Kapısı halen açılmadı. İsrail, Hamas ile yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen Refah Sınır Kapısı'nı dün açmadı. İsrail ordusuna bağlı Cogat, Refah Sınır Kapısı'nın henüz açılmayacağını ve açılma tarihinin daha sonra duyurulacağını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk / Reuters
        Giriş: 16.10.2025 - 10:20 Güncelleme: 16.10.2025 - 10:20
        Gazze'nin dünyaya açılan kapısı ne zaman açılacak?
        İki yıl boyunca İsrail'in acımasız saldırılarına maruz kalan Gazze'de 10 Ekim'de sağlanan ateşkesin ardından Gazze'ye yardım girişleri başladı. Ancak abluka altındaki Gazze Şeridi'nin dünyaya açılan kapısı niteliğindeki Gazze-Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı halen açılmadı.

        İsrail ordu ajansı Cogat, Refah Sınır Kapısı'nın henüz açılmayacağını ve açılma tarihinin daha sonra duyurulacağını bildirdi.

        İnsani yardım geçişlerinin Refah'tan geçmeyeceğini vurgulayan Cogat, yardımların Kerem Şalon Sınır Kapısı'ndan geçişinin sürdüğünü belirtti.

        İsrail basınında dün çıkan haberlerde, Refah'ın dün açılma ihtimalinin olduğu ifade edilmişti. Yine İsrail basınında dün yer alan haberlerde de Refah Sınır Kapısı'nın "lojistik sebeplerle" açılmayacağı ifade edildi.

        İsrail basınına konuşan bir kaynak, Refah Sınır Kapısı'nın bugün de kapalı kalmasının beklendiği söyledi ve açılış tarihine ilişkin bilgi vermedi.

        İSRAİL REFAH'I ÇARŞAMBA AÇMAYACAĞINI DUYURMUŞTU

        Hamas ile yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail, Gazze Şeridi'ne Mısır üzerinden geçişi sağlayan Refah Sınır Kapısı'nı çarşamba günü açmayacağını açıklamıştı.

        İsrail, Refah Sınır Kapısı'nı açmamasına bahane olarak Hamas'ın elindeki tüm ölü İsrailli esirlerin cenazelerinin teslimindeki gecikmeyi göstermişti.

        Hamas, esir takası kapsamında gece saatlerinde Gazze Şeridi'ndeki 4 İsrailli esirin daha cenazesini Kızılhaç'a teslim etmişti. Böylece, ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında Hamas, Gazze'deki 28 ölü esirin 8'inin cenazesini teslim etmiş oldu.

        İsrail'in, Gazze'de 2 yıl boyunca soykırıma varan saldırıları ve İsrail ordusunun Gazze'nin belirli bölümünde devam eden işgali nedeniyle Hamas'ın bütün cenazelerin yerini tespit etmesinin zor olduğu taraflar arasında ateşkes anlaşmasında kabul edilmişti.

        Bu nedenle Gazze'deki İsrailli ölü esirlerin cenazelerinin bulunmasını sağlamak üzere Türkiye, Katar, Mısır ve ABD'den temsilcilerin yer aldığı bir komite kurulması kararlaştırılmıştı.

