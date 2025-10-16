Öğrenciye gasp müdüre darp! Okulda dehşet!
Bursa'da, girdikleri okul bahçesinde bir öğrencinin harçlığını gasp etmek isteyen 2 kişi, araya giren müdür yardımcısı A.Ö.'yü feci biçimde darp edip, burnunu kırdı. Hastaneye kaldırılan A.Ö.'nün darbeye bağlı işitme kaybı yaşadığı ve kaburgalarında ezilme oluştuğu öğrenildi
Bursa'da kan donduran olay, Osmangazi ilçesi Sırameşeler Mahallesi'ndeki Mehmet Zahit Kotku Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde meydana geldi.
HARÇLIĞINI GASP ETMEYE ÇALIŞTILAR
DHA'daki habere göre öğle saatlerinde okulun bahçesine giren 2 kişi, bahçede bulunan 9'uncu sınıf öğrencisi E.K.'nin (15) harçlığını gasp etmeye çalıştı.
MÜDÜR YARDIMCISI ARAYA GİRDİ
Bu sırada olayı görüp, müdahale etmek isteyen müdür yardımcısı A.Ö., 2 kişi tarafından darp edildi. A.Ö.'nün aldığı darbelerle burnu kırılırken, şüpheliler kaçtı.
BURNU KIRILDI KABURGALARI EZİLDİ
İhbarla okula polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan A.Ö.'nün darbeye bağlı işitme kaybı yaşadığı ve kaburgalarında ezilme oluştuğu öğrenildi.
ÖĞRENCİLERİ KORUMAYA ÇALIŞMIŞ
Öte yandan AA'daki habere göre de Müdür Yardımcısı A.Ö.'nün, okulun arkasındaki parkta öğrencileri rahatsız eden kişileri görüp uyarması üzerine darp edildiği belirtildi.
Polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.