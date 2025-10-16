Şarkıcı Güllü, 26 Eylül 2025'te Çınarcık'taki evinin terasında düşerek hayatını kaybetmişti. Güllü'nün sahne aldığı mekânın sahibi olan Ferdi Aydın ise merhume şarkıcının öldürüldüğünü ileri sürmüştü.

Güllü ve Ferdi Aydın

Geçtiğimiz günlerde açıklanan adli tıp raporunda ise Güllü'nün, zehirlenerek öldüğüne dair tıbbi bir delil bulunmadığı ve yüksekten düşmeye bağlı olarak kırık, beyin kanaması ve iç kanama sonucunda ölümün meydana geldiği belirtilmişti. Raporda aynı zamanda, Güllü'nün vücudunda darp izine ve başka birine / birilerine ait DNA dokusuna rastlanmadığı da belirtilmişti. Açıklanan kati raporda Güllü'nün hayatını yüksekten düşerek kaybettiği sonucuna ulaşıldığı belirtilmişti.

Bunun üzerinde Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter ve kızı Tuyan Ülkem Gülter, annesinin öldürüldüğü yönünde çeşitli iddialarda bulunan patronu Ferdi Aydın hakkında suç duyurusunda bulundu.

Tuğberk Yağız Gülter, sosyal medyada yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verildi: Kamuoyunda Güllü olarak tanınan sanatçı merhume Gül Tut'un mirasçıları Tuğberk Yağız Hamza Gülter ve Tuğyan Ülkem Gülter adına avukatı olarak, Ferdi Aydın hakkında muhtelif suç isnadları ile Anadolu Adliyesi Cumhuriyet Başsavcılığı'na Suç duyurusunda bulunulmuştur. Kamuoyunun bilgisine sunarız. Saygılarımızla. 16.10.2025 Tuğyan Ülkem Gülter Tuğberk Yağız Hamza Gülter Vekili Av. Rahmi Çelik.

Ferdi Aydın, hakkında suç duyurusunda bulunulmasıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada; Güllü Ablamın ölümünde şaibeler var, şüpheler var. Ortaya çıkana kadar konuşacağım. Karşı davayla cevap verilecektir, teşekkürler" dedi.

