        Konutta reel düşüş 20. ayında - Emlak Haberleri

        Konut Fiyat Endeksi (KFE), eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 1,7 oranında arttı. KFE, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 32,2 oranında arttı, reel olarak ise yüzde 0,8 oranında azaldı. Konutta reel düşüş serisi 20. ayı gördü

        Giriş: 16.10.2025 - 10:04 Güncelleme: 16.10.2025 - 10:30
        Konutta reel düşüş 20. ayında
        Konut Fiyat Endeksi (KFE), eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 1,7 oranında arttı. KFE, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 32,2 oranında arttı, reel olarak ise yüzde 0,8 oranında azaldı. Konutta reel düşüş serisi 20. ayı gördü.

        Eylül ayında, İstanbul, Ankara ve İzmir’de bir önceki aya göre, sırasıyla yüzde 1,5, 2,3 ve 2,9 oranlarında artış gözlendi. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve

        İzmir’de sırasıyla yüzde 30,7, 41,1 ve 34,4 oranlarında artış gösterdi.

