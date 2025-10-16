Sahte e-imza skandalına DDK incelemesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Devlet Denetleme Kurulu (DDK), sahte elektronik imza olayıyla ilgili kapsamlı bir inceleme başlattı.

Kamuoyunda bilindiği üzere, usulsüz yollarla temin edilen elektronik imzalarla sahte mezuniyet belgesi, sürücü belgesi ve sertifika düzenleyen organize yapıya ilişkin adli süreç halen devam ediyor.

Edinilen bilgilere göre, DDK’nın yürüttüğü inceleme, kamu kurumlarında kullanılan elektronik imza süreçleri ve bilgi sistemlerinin güvenliğine yönelik alınan tedbirleri kapsıyor.

Devlet kurumlarına duyulan güvenin korunmasının ve bilgi güvenliğinin sağlanmasının önemine dikkat çeken yetkililer, “Her türlü suistimale ve hukuksuzluğa karşı etkili mücadele yürütülüyor” değerlendirmesinde bulundu.

Habertürk, söz konusu sahte e-imza ve diploma soruşturmasına ilişkin daha önce örgütün yapısı, kamu sistemlerine sızma yöntemleri ve usulsüz e-imza üretim zinciriyle ilgili çarpıcı özel haberlere imza atmıştı.