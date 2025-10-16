Beykoz'da eski sevgilisini öldüren katil zanlısı tutuklandı

Kan donduran olay, dün saat 20.00 sıralarında Beykoz Çubuklu’da bulunan bir sitede meydana geldi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre Fethi Şancı bir süre önce ayrıldığı eski sevgilisi Aysel Karakoç ile görüşmek istedi. İddialara göre Karakoç bu görüşme talebini kabul etti.

SİTE ÖNÜNDE BIÇAKLADI

Konuşmak için genç kadının oturduğu sitenin bahçesinde görüşen ikili arasında tartışma çıktı. İddialara göre bu tartışmanın büyümesi üzerine sinirlenen Fethi Şancı, sitenin giriş kapısında Aysel Karakoç’a bıçakla saldırmaya başladı. Şancı, bıçakla Aysel Karakoç’u boğazından, göğsünden ve kasık bölgesinden 5 kez bıçakladı.

REKLAM

BARIŞMA BAHANESİYLE GELİP ÖLDÜRDÜ

Dairede kadının seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Aysel Karakoç, ambulansla Beykoz'daki Paşabahçe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Aysel Karakoç yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheli Fethi Şancı'yı yakaladı. Gözaltına alınan Şancı emniyete götürüldü. Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturma başlattı.