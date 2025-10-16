Habertürk
        Haberler Spor Transfer Fenerbahçe'den Leon Goretzka'ya kanca: Transferde büyük engel - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe'den Leon Goretzka'ya kanca: Transferde büyük engel

        Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, rotasını Almanya'ya çevirdi. Sarı-lacivertlilerin, Tedesco'nun eski öğrencisi Leon Goretzka'yla ilgilendiği öne sürüldü. Transferde ise Bayern Münih engeli çıktı. İşte detaylar...

        Giriş: 16.10.2025 - 11:26 Güncelleme: 16.10.2025 - 11:26
        Fenerbahçe, Bayern Münih'in yıldız orta sahası Leon Goretzka için harekete geçti.

        FENERBAHÇE'DE GÜNDEM GORETZKA

        Bild'de yer alan habere göre Sarı-lacivertliler, ara transfer döneminde Goretzka'yı kadrosuna katmak istiyor.

        TEDESCO'NUN ESKİ ÖĞRENCİSİ

        Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Domenico Tedesco'nun, Schalke döneminden iyi tanıdığı Goretzka'nın özelliklerini çok beğendiği ve onu takıma kazandırmak istediği belirtildi.

        TRANSFERE ENGEL

        Öte yandan haberde Bayern'de kadro derinliğinin az olması transferin önündeki en büyük engel olarak kaydedildi. Bu engelin transferin ara transfer döneminde gerçekleşmesini mümkün kılmadığı belirtildi.

        SÖZLEŞMESİ SONA ERİYOR

        Alman kulübüyle sözleşmesi sona erecek olan oyuncunun, kulüple arasında sözleşme görüşmeleri yapılacak olsa da, şu anda yeni kontrat ihtimalinin düşük olduğu öğrenildi.

