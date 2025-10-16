Habertürk
        Donald Trump ile Vladimir Putin telefonda görüştü | Dış Haberler

        Donald Trump ile Vladimir Putin telefonda görüştü

        ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşme hâlinde olduğunu bildirmişti. Uzun süren görüşmenin sona erdiği ifade edildi. Donald Trump, Putin ile Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de bir araya geleceğini bildirdi. Trump ile Putin arasındaki telefon görüşmesinin 2.5 saat sürdüğü aktarıldı.

        Giriş: 16.10.2025 - 18:08 Güncelleme: 16.10.2025 - 21:51
        Trump ile Putin telefonda görüştü
        ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.

        Uzun süren görüşmeyle ilgili ABD Başkanı Donald Trump açıklamada bulundu. ABD Başkanı açıklamasını, Truth Social isimli sosyal medya platformu üzerinden yaptı.

        Donald Trump, görüşmenin çok verimli geçtiğini dile getirirken, ABD ile Rusya arasında üst düzey yetkililerin katılımıyla bir toplantı düzenleneceğini bildirdi.

        ABD Başkanı, bu görüşmenin ardından Putin ile Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de bir araya geleceğini ifade etti.

        ABD Başkanı, savaşın sona ermesinin ardından oluşacak Rusya-ABD ticari ilişkilerine dair de görüştüklerini açıkladı.

        Donald Trump, Putin'in kendisini Orta Doğu sağlanan barışla ilgili tebrik ettiğini söyledi.

        Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ise, görüşme ile Trump'ın ilerleme kaydediliğini hissettiği ifade edildi.

        KREMLİN'DEN AÇIKLAMA

        Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, görüşmenin yapıcı geçtiğini ifade etti.

        Uşakov, Putin'in görüşmede, Ukrayna'ya Tomahawk sevkiyatının savaş sahasındaki durumu değiştirmeyeceğini ancak ABD-Rusya ilişkilerine zarar vereceğini söylediğini bildirdi.

        Putin görüşmede ayrıca, Ukrayna'nın Rusya'nın enerji altyapısını hedef aldığını Trump'a iletti.

        ZELENSKİY BEYAZ SARAY'DA OLACAK

        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin yarın Beyaz Saray'da olması bekleniyor. Ukrayna tarafı, ABD'den uzun menzilli Tomahawk seyir füzelerini talep etmişti. Trump, Ukrayna'nın saldırıya geçmek istediğini söylerken, kendisinin bu konuda bir karar vermesi gerekeceğini dile getirmişti.

        Vladimir Putin, olası Tomahawk sevkiyatına, Rusya hava savunma sistemlerini güçlendirerek yanıt vereceklerini bildirmişti.

        ABD Başkanı Donald Trump, daha önceki bir açıklamasında ise, Tomahawk seyir füzelerinin Ukrayna'ya verilmesi konusunda bir karar verdiğini belirtmiş ancak bazı soruları olduğunu bildirmişti.

        Trump "Bir karar verdim. Ancak onunla ne yapacaklarını bilmek istiyorum. Onları nereye gönderecekler? Bu soruları sormak zorundayım." diye konuşmuştu.

        Tomahawkın, esasen Kızılderelilerin kullandığı savaş baltasının adı olduğu biliniyor.

        Tomahawklar, yaklaşık 1100 kilometre menzile kadar etkili olabiliyor.

        ABD ordusu, İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırıda sığınak delici bombaların yanı sıra Tomahawkları da kullanmıştı.

        *Fotoğraf: EPA/SERGEY BOBYLEV, temsilidir

