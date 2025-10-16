Kapadokya'da safari turları için kota getirildi

UNESCO Dünya Mirası Kapadokya…

Milyonlarca yıldır rüzgârla, yağmurla, lavla şekillenen Kapadokya, sadece taşların değil, insanlığın da hafızası. Bugün bu mirasın korunması artık sadece bir sorumluluk değil, mecburiyet haline geldi. Çünkü her motor sesi, her izinsiz rota, dünyada tek olan doğal yapıya büyük zarar veriyor.

Kapadokya Alan Başkanı Cem Aslanbay, ağustosta yaptığı açıklamada, Kapadokya ile ilgili yeni düzenlemeler yapılacağını açıklamıştı.

Bölgede restorasyon çalışmalarının yanı sıra tabela düzenlemeleri, yol sağlıklaştırılması gibi çalışmaların gerçekleştirileceğini vurgulayan Aslanbay, özellikle ATV-UTV safari, cip safari ve at biniciliği gibi turizm amaçlı sportif faaliyetlerle ilgili de usul ve esasların belirlendiğini söyledi.

Cem Aslanbay, sabah erken saatlerden itibaren bölgede düzenli olarak denetimler yapıldığını belirterek; "Ekiplerimizin sabah erken saatlerden itibaren tüm bölgede düzenli olarak yaptığı denetimlerle, bu faaliyetlerle ilgili doğaya zarar vermeyecek yeni rotalar ve izin mekanizmaları geliştirdik. Yakın zamanda GPS uygulamasına geçeceğiz. Rotanın dışına çıkan turlara yüksek cezalar uyguluyoruz. İlk tespitte 92 bin TL ceza kesiyoruz. Tekrarı halinde ATV’nin lisansını iptal ediyoruz. Bir daha o ATV hiçbir şekilde Kapadokya sınırları için kullanılamıyor. At turlarıyla ilgili de benzer bir projemiz var. Ayrıca at turlarıyla ilgili Tarım ve Orman Bakanlığı’nın da yönetmelikleri bulunuyor” dedi.

Cem Aslanbay Son günlerde; "Vadiler, Yarış Pisti Değil", "Kapadokya'nın kalbinde bu gürültü neden?", "Tarihin ortasında, doğanın içinde egzoz sesi mi duymalıyız?" merkezli sosyal medya tepkileri bir hayli dikkat çekti. Düzenlemelere, cezalara rağmen ATV turlarının belirlenen rota dışına çıkması, bölgede yaşayanların ve birçok turisti isyan ettirdi. KOTA DÖNEMİ BAŞLADI ♦ Kapadokya Alan Başkanlığı, bölgedeki hassas dengeyi korumak için yeni bir dönemin kapısını araladı. Artık safari turları için kota sistemi devrede. 1 Kasım 2025 – 1 Kasım 2026 arasında geçerli olacak uygulamayla bölgede kaç aracın, kaç tur liderinin faaliyet gösterebileceği net şekilde belirlendi. ♦ Göreme, Uçhisar, Çavuşin, Ürgüp ve Ortahisar bölgelerinde toplam 665 ATV ve CİP için izin çıktı. Bu sayının üzerine çıkılmayacak. Böylece Kapadokya'nın taşıma kapasitesi aşılmadan turizm sürdürülebilir hale getirilecek. CEZALAR ARTIK CAYDIRICI DÜZEYDE Yeni düzenlemenin en dikkat çekici kısmı, cezaların oranının artması oldu. Artık izinsiz parkur kullanan, kapasite aşımı yapan veya doğaya zarar veren işletmeler 1 milyon 386 bin TL'ye kadar idari para cezası alabilecek. Yetkisiz faaliyetlerde ise taban ceza 92 bin 610 TL. Bu rakamlar artık kimsenin; "Nasıl olsa bir şey olmaz" diyemeyeceği seviyeye getirildi. Yoğun safari turlarını yansıtan görüntüler, herkese büyük bir uyarı olma özelliğine sahip. Eğer bugün önlem alınmazsa, yarın Kapadokya'nın o sessiz, büyülü vadilerinde yalnızca motor izleri kalacak. Alan Başkanlığı'nın aldığı kararlar, kısa vadede kısıtlama gibi gelse de uzun vadede Kapadokya'nın sonsuza kadar var olabilmesi için atılmış en akılcı adımlar olacak.