Kapadokya'da safari turları için kota getirildi

Kapadokya, Türkiye'nin İç Anadolu Bölgesi'nde, özellikle Nevşehir başta olmak üzere Kayseri, Aksaray, Niğde ve Kırşehir illerine yayılan, eşsiz doğal güzellikleri ve zengin tarihi mirasıyla ünlü bir bölgedir. Göreme Milli Parkı ve Kapadokya'nın Kayalık Alanları 1985'ten bu yana UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer almaktadır.
♦ Jeolojik Oluşum... Bölgenin benzersiz coğrafyası, yaklaşık 60 milyon yıl önce Erciyes, Hasandağı ve Göllüdağ volkanlarının püskürttüğü lav ve küllerin oluşturduğu yumuşak tüf tabakasının milyonlarca yıl boyunca rüzgar ve su erozyonuyla aşınması sonucu ortaya çıkmıştır. Sert bazalt kayaçlarının yumuşak tüf üzerini şapka gibi örtmesiyle de meşhur Peri Bacaları oluşmuştur.
♦ Tarihi... Kapadokya'nın tarihi M.Ö. 3000'lere kadar uzanır. Asurlular, Hititler, Frigyalılar, Persler, Romalılar ve son olarak Türk boyları gibi pek çok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Bölge, özellikle Roma baskısından kaçan ilk Hristiyanların sığınma ve dini merkezlerinden biri olmuştur.
♦ Adının Kökeni... Kapadokya adı en eski M.Ö. 6'ncı yüzyılda Pers kaynaklarında 'Katpatuka' olarak geçer.
♦ 'Güzel Atlar Diyarı' denmesinin nedeni... Persler, Romalılar ile yaptığı savaşlar neticesinde Nevşehir, Kayseri, Niğde, Aksaray ve Kırşehir'i kapsayan bölgeyi ele geçirip bölge halkını vergiye bağladı. Bir süre sonra bölge halkı vergilerini ödeyemez hale geldi. Altın yerine yetiştirdikleri güzel atları vergi olarak vermeyi teklif ettiler. Persler, atların güzelliğinden bir hayli etkilenerek, teklifi kabul etti. Bu nedenle o dönemlerde bölge, 'Güzel Atlar Diyarı' olarak tanındı.