Kapadokya'da milyonlarca yılı korumak için yeni düzenlemeler

Kapadokya; 60 milyon yıl önce Erciyes Dağı, Hasandağı ve Göllüdağ’ın püskürttüğü lav ve küllerin oluşturduğu yumuşak tabakaların milyonlarca yıl boyunca yağmur ve rüzgâr tarafından aşındırılmasıyla ortaya çıktı. Dünyada, Kapadokya'nın coğrafi yapısına benzer bir yer daha bulunmuyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın düzenlediği Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Nevşehir Kültür Yolu Festivali, cumartesi günü Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgın tarafından başlatıldı. Festival çerçevesinde birçok sergi açıldı, çeşitli etkinlikler düzenleniyor ve konserler veriliyor.

Kapadokya, coğrafi yapısı kadim tarihi ve her yıl milyonlarca yabancı turisti bölgeye çekmesi açısından bir hayli önemli bir turizm destinasyonu. Ayrıca birçok tarihi kilisenin bu bölgede bulunması nedeniyle Kapadokya, Hristiyanlar için bir haç merkezi.

Kapadokya, bu özellikleri nedeniyle SİT alanı olarak koruma altında bulunuyor. Ayrıca Türkiye'nin UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne dâhil edilen ilk yerlerden biri. Kültür ve Turizm Bakanlığı da UNESCO da Kapadokya'nın gelecek nesillere de taşınması adına oldukça titiz davranıyor. UNESCO temsilcileri; zaman zaman haber vererek, zaman zaman da habersiz bir şekilde bölgeye gelerek incelemelerde bulunuyor.

Bölgenin eşsiz mirasını korumak amacıyla yeni bir eylem planı hazırlayan Kapadokya Alan Başkanlığı, vadi içerisindeki düzensiz at ve ATV turları başta olmak üzere turizm faaliyetlerine yönelik kapsamlı standartlar getiriyor.

Başkanının Cem Aslanbay olduğu Kapadokya Alan Başkanlığı, kaçak yapılaşma ve bölgenin tarihi dokusuna zarar verecek her türlü müdahaleye karşı kararlı mücadelesini sürdürüyor.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da, Kapadokya’nın hem Türkiye hem de dünya için taşıdığı önemi her fırsatta vurgulayarak, bölgenin tarihi ve doğal dokusunun korunmasına büyük önem verdiklerini ifade ediyor. Ersoy, alınan bu tedbirlerin Kapadokya’nın gelecek nesillere bozulmadan aktarılması için kritik olduğunu belirtiyor.

Cem Aslanbay, gece müzeciliği uygulamasının önümüzdeki yıl Aşk Vadisi, Çat Vadisi, Bağlıdere Vadisi, Kılıçlar Vadisi, Göreme Açık Hava Müzesi, Paşabağları Ören Yeri ve Zelve Ören Yeri’nde de başlayacağını duyurdu. Aslanbay; "Bu projeler sayesinde ziyaretçiler, Kapadokya’nın eşsiz güzelliklerini günün her saatinde deneyimleme fırsatı bulacak" ifadelerini kullandı.

Kapadokya'da deve turları yasaklandı.

ATV ve AT TURLARINA YENİ DÜZENLEME

Bölgede restorasyon çalışmalarının yanı sıra tabela düzenlemeleri, yol sağlıklaştırılması gibi çalışmaların gerçekleştirileceğini vurgulayan Cem Aslanbay, özellikle ATV-UTV safari, cip safari ve at biniciliği gibi turizm amaçlı sportif faaliyetlerle ilgili de usul ve esasların belirlendiğini söyledi. Aslanbay, sabah erken saatlerden itibaren bölgede düzenli olarak denetimler yapıldığını belirterek; "Ekiplerimizin sabah erken saatlerden itibaren tüm bölgede düzenli olarak yaptığı denetimlerle, bu faaliyetlerle ilgili doğaya zarar vermeyecek yeni rotalar ve izin mekanizmaları geliştirdik. Yakın zamanda GPS uygulamasına geçeceğiz. Rotanın dışına çıkan turlara yüksek cezalar uyguluyoruz. İlk tespitte 92 bin TL ceza kesiyoruz. Tekrarı halinde ATV’nin lisansını iptal ediyoruz. Bir daha o ATV hiçbir şekilde Kapadokya sınırları için kullanılamıyor. At turlarıyla ilgili de benzer bir projemiz var. Ayrıca at turlarıyla ilgili Tarım ve Orman Bakanlığı’nın da yönetmelikleri bulunuyor” dedi.

1 MİLYON 400 BİN TL'LİK CEZA

Kapadokya’daki reklam ve film çekimleri konusunda da oldukça hassas davranıldığını anlatan Cem Aslanbay, bu konuda şunları söyledi; "Reklam ve film çekimleri için bizden izin alınması gerekiyor. Çekimler sırasında zarar verilmesi halinde 1 milyon 400 bin TL’ye ceza kesiyoruz."