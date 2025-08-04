Kapadokya'da milyonlarca yılı korumak için yeni düzenlemeler

Kapadokya; 60 milyon yıl önce Erciyes Dağı, Hasandağı ve Göllüdağ’ın püskürttüğü lav ve küllerin oluşturduğu yumuşak tabakaların milyonlarca yıl boyunca yağmur ve rüzgâr tarafından aşındırılmasıyla ortaya çıktı. Dünyada, Kapadokya'nın coğrafi yapısına benzer bir yer daha bulunmuyor.

'GÜZEL ATLAR DİYARI' DENMESİNİN HİKÂYESİ Persler, Romalılar ile yaptığı savaşlar neticesinde Nevşehir, Kayseri, Niğde, Aksaray ve Kırşehir'i kapsayan bölgeyi ele geçirip bölge halkını vergiye bağladı. Bir süre sonra bölge halkı vergilerini ödeyemez hale geldi. Altın yerine yetiştirdikleri güzel atları vergi olarak vermeyi teklif ettiler. Persler, atların güzelliğinden bir hayli etkilenerek, teklifi kabul etti. Bu nedenle o dönemlerde bölge, 'Güzel Atlar Diyarı' olarak tanındı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın düzenlediği Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Nevşehir Kültür Yolu Festivali, cumartesi günü Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgın tarafından başlatıldı. Festival çerçevesinde birçok sergi açıldı, çeşitli etkinlikler düzenleniyor ve konserler veriliyor.

Kapadokya, coğrafi yapısı kadim tarihi ve her yıl milyonlarca yabancı turisti bölgeye çekmesi açısından bir hayli önemli bir turizm destinasyonu. Ayrıca birçok tarihi kilisenin bu bölgede bulunması nedeniyle Kapadokya, Hristiyanlar için bir haç merkezi.

Kapadokya, bu özellikleri nedeniyle SİT alanı olarak koruma altında bulunuyor. Ayrıca Türkiye'nin UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne dâhil edilen ilk yerlerden biri. Kültür ve Turizm Bakanlığı da UNESCO da Kapadokya'nın gelecek nesillere de taşınması adına oldukça titiz davranıyor. UNESCO temsilcileri; zaman zaman haber vererek, zaman zaman da habersiz bir şekilde bölgeye gelerek incelemelerde bulunuyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kapadokya'nın korunmasında hiçbir hata olmaması adına 2019'da Kapadokya Alan Başkanlığı oluşturdu. Kapadokya'da Alan Başkanlığı'nın haberi olmadan hiçbir etkinlik düzenlenemiyor, tek bir çivi bile çakılamıyor. 2019'a kadar yapılan hatalar da alan başkanlığı tarafından bertaraf ediliyor. Örneğin, 2019'dan bu yana binden fazla kaçak yapı yıkıldı. Başkanının Cem Aslanbay olduğu Kapadokya Alan Başkanlığı, kaçak yapılaşma ve bölgenin tarihi dokusuna zarar verecek her türlü müdahaleye karşı kararlı mücadelesini sürdürüyor. Bölgenin eşsiz mirasını korumak amacıyla yeni bir eylem planı hazırlayan Kapadokya Alan Başkanlığı, vadi içerisindeki düzensiz at ve ATV turları başta olmak üzere turizm faaliyetlerine yönelik kapsamlı standartlar getiriyor. Hazırlanan eylem planı; tur güzergâhlarının yeniden düzenlenmesi, çevreye duyarlı ulaşım araçlarının kullanımının teşvik edilmesi, kontrollü ziyaretçi akışı sağlanması ve doğal peyzajın korunmasına yönelik yeni uygulamaları içeriyor. Ayrıca, tarihi alanların kullanımında rehberlik hizmetleri ve bilgilendirme sistemleri güçlendirilerek, ziyaretçilerin bölgenin hassas yapısına zarar vermeden deneyim yaşamaları hedefleniyor.

REKLAM Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da, Kapadokya’nın hem Türkiye hem de dünya için taşıdığı önemi her fırsatta vurgulayarak, bölgenin tarihi ve doğal dokusunun korunmasına büyük önem verdiklerini ifade ediyor. Ersoy, alınan bu tedbirlerin Kapadokya’nın gelecek nesillere bozulmadan aktarılması için kritik olduğunu belirtiyor. GECE MÜZECİLİĞİ BAŞLAYACAK Kapadokya Alan Başkanı Cem Aslanbay, bölgedeki doğal ve kültürel varlıkların korunması için yürütülen çalışmaların yanı sıra turizm hareketliliğini artıracak projelere de önem verdiklerini vurguladı. Aslanbay; "Bu anlamda bizi en heyecanlandıran projelerden biri de Güvercinlik Vadisi’ndeki gece aydınlatma çalışmaları oldu" dedi. İçinde tarihi güvercinlikler ve Vasıl Deresi’nin bulunduğu, Kapadokya’nın en çok ziyaret edilen vadilerinden biri olan Güvercinlik Vadisi’nin 4 kilometrelik parkurunun turistler tarafından yoğun ilgi gördüğünü belirten Aslanbay; "Vadi, gün doğumu ve gün batımının en güzel izlendiği alanlardan biri. Şimdi de bu eşsiz güzelliği gece müzeciliği kapsamında 340 adet açılı özel LED projektör ile aydınlattık. Kapadokya’nın dokusuna uygun olarak seçilen renklerle bölgenin mistik ve ihtişamlı görünümünü geceleri de ortaya çıkarıyoruz. Böylelikle vadide bambaşka bir gece deneyimi yaşatmaya başladık" diye konuştu.

REKLAM Cem Aslanbay, gece müzeciliği uygulamasının önümüzdeki yıl Aşk Vadisi, Çat Vadisi, Bağlıdere Vadisi, Kılıçlar Vadisi, Göreme Açık Hava Müzesi, Paşabağları Ören Yeri ve Zelve Ören Yeri’nde de başlayacağını duyurdu. Aslanbay; "Bu projeler sayesinde ziyaretçiler, Kapadokya’nın eşsiz güzelliklerini günün her saatinde deneyimleme fırsatı bulacak" ifadelerini kullandı. BİNDEN FAZLA KAÇAK YAPI YIKILDI Cem Aslanbay, bölgede yoğun bir kaçak yapılaşma olduğunu, 2019'dan bu yana binden fazla kaçak binanın kaldırıldığını belirterek; "Tüm bölge halkına Kapadokya’nın ne kadar değerli olduğunu anlattığımız eğitimlerimiz devam ediyor. Bu bilinçlendirme çalışmaları sonucunda vatandaşlarımız kaçak binaları kendiliğinden kaldırıyor. Artık eskisi gibi herkes istediği yere istediğini yapamıyor. Alan Başkanlığı, devletin iradesini, Kapadokya’yı koruma ve geliştirmenin bir devlet politikası olduğunu gösterdi. Bin tane binayı yıkmasaydık, 3 bin tane daha kaçak bina eklenirdi. Bu çalışmalarla birlikte bir farkındalık oluştu" diye konuştu. "PERİBACALARINA YAZILAN 'AYŞE SENİ SEVİYORUM' GİBİ YAZILAR ÇOK ZARAR VERİYOR" Bölgedeki en büyük problemlerden biri de tarihi dokular üzerine yazı yazma olduğuna işaret eden Cem Aslanbay; "Peribacası duvarlarına yazılan 'Ayşe, seni seviyorum' gibi yazıların kaldırılması bir gün hatta bir haftayı bulabiliyor. Bunun için özel buhar makineleri ve özenli sistemler kullanıyoruz. Gözbebeğimiz olan Kapadokya’nın korunması ve belli bir standart ölçeğinde turizm hizmeti vermesi bizim temel hedefimiz" dedi. REKLAM Bölgedeki turizm planlamasıyla ilgili turizm master planı ve alt ölçekli planların hazırlandığına dikkat çeken Cem Aslanbay; Kapadokya bölgesinin büyük bölümü doğal, arkeolojik, tarihi ve kentsel SİT alanı. Alt ölçekli alan planlarıyla birlikte bundan sonra hangi bölgelerde ruhsat verilecek, hangilerinde verilmeyecek belli olacak, çerçeveler net çizilecek" diye konuştu.

Kapadokya'da deve turları yasaklandı. ATV ve AT TURLARINA YENİ DÜZENLEME Bölgede restorasyon çalışmalarının yanı sıra tabela düzenlemeleri, yol sağlıklaştırılması gibi çalışmaların gerçekleştirileceğini vurgulayan Cem Aslanbay, özellikle ATV-UTV safari, cip safari ve at biniciliği gibi turizm amaçlı sportif faaliyetlerle ilgili de usul ve esasların belirlendiğini söyledi. Aslanbay, sabah erken saatlerden itibaren bölgede düzenli olarak denetimler yapıldığını belirterek; "Ekiplerimizin sabah erken saatlerden itibaren tüm bölgede düzenli olarak yaptığı denetimlerle, bu faaliyetlerle ilgili doğaya zarar vermeyecek yeni rotalar ve izin mekanizmaları geliştirdik. Yakın zamanda GPS uygulamasına geçeceğiz. Rotanın dışına çıkan turlara yüksek cezalar uyguluyoruz. İlk tespitte 92 bin TL ceza kesiyoruz. Tekrarı halinde ATV’nin lisansını iptal ediyoruz. Bir daha o ATV hiçbir şekilde Kapadokya sınırları için kullanılamıyor. At turlarıyla ilgili de benzer bir projemiz var. Ayrıca at turlarıyla ilgili Tarım ve Orman Bakanlığı’nın da yönetmelikleri bulunuyor” dedi. 1 MİLYON 400 BİN TL'LİK CEZA Kapadokya’daki reklam ve film çekimleri konusunda da oldukça hassas davranıldığını anlatan Cem Aslanbay, bu konuda şunları söyledi; "Reklam ve film çekimleri için bizden izin alınması gerekiyor. Çekimler sırasında zarar verilmesi halinde 1 milyon 400 bin TL’ye ceza kesiyoruz."

Bölgenin düzenli bir kültür turizm destinasyonu olduğunu vurgulayan Cem Aslanbay, balon turları dâhil tüm turizm faaliyetlerinin belirli standartlara bağlanması gerektiğini söyledi. Aslanbay; "Tarihi ve doğal doku, bölgenin en önemli değeridir. Balon gezi alanlarında da standart ve düzenleme şart. Karmaşık ve takip edilemeyen süreçleri, organize bir şekilde yeniden kurgulamalıyız. Bu yüzden bizler, Kapadokya Alan Başkanlığı’nın kritik bir misyon üstlendiğini düşünüyoruz" ifadesinde bulundu. At ve ATV turları, doğal yapının zarar görme ihtimali yüksek yerlerin dışında gerçekleştirilecek. Turların nerelerde gerçekleştirileceğine Kapadokya Alan Başkanlığı karar verecek. REKLAM Hedef ilk 10'a girmek Haberi Görüntüle Cem Aslanbay, bölgenin tarihi ve doğal değerlerini korumanın yanı sıra, turizm alanında kalkınmasının da öncelikli hedefleri arasında olduğunu vurguladı. Aslanbay, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın (TGA) çalışmaları sayesinde Kapadokya’nın 2024'te turizmde önemli bir ivme yakaladığını belirtti.

Göreme Millî Parkı ve Kapadokya, 1985'te UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne dâhil edildi. Cem Aslanbay; 2024'te sadece müze ve ören yerlerine, 4 milyon 374 bin 19 ziyaretçi giriş yaptığının altını çizerek, "Günübirlik ziyaretler hariç tutulduğunda, 1 milyon 435 bin 168 misafirimiz bölgemizdeki 856 tesiste konakladı. Bu rakam, bir önceki yıla kıyasla % 12.27’lik bir artışı temsil ediyor" dedi. Cem Aslanbay, 2025 yılı ilk 5 ayına ilişkin verileri de paylaştı; "Bu yılın ilk 5 ayında 690 bin 106 kişi tesislere giriş yaptı, toplamda 1 milyon 349 bin 764 geceleme sayısına ulaşıldı. Bu da geçen yılın aynı dönemine göre % 32’lik bir artış anlamına geliyor." Kapadokya’ya gelen turistlerin büyük çoğunluğunu yabancı ziyaretçilerin oluşturduğunu söyleyen Cem Aslanbay, bu konudaki istatistik verileri şöyle paylaştı; "2024'te bölgemizde konaklayan turistlerin % 60’tan fazlası yabancı misafirlerdi. En çok konaklayanlar, sırasıyla; İspanya, Çin, Güney Kore, ABD, İtalya, Tayvan, Endonezya, Hindistan, Japonya ve Rusya’dan geldi. 2025’in ilk 5 ayında ise sıralama Güney Kore, Çin, ABD, İspanya, İtalya, Japonya, Endonezya, Rusya, Tayvan ve Hindistan şeklinde gerçekleşti. Bu veriler Kapadokya’nın uluslararası alanda her yıl daha fazla ilgi gördüğünü ortaya koyuyor."