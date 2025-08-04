Rusya'dan 'füze' açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın kendisini, artık orta ve kısa menzilli füzelerin konuşlandırılmasına dair moratoryuma bağlı görmeyeceğini bildirdi.

Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Antlaşması (INF) 8 Aralık 1987'de ABD ve Sovyetler Birliği arasında imzalanmıştı. İlgili anlaşma, orta ve kısa menzilli nükleer ve konvansiyonel füzelerin konuşlandırılmasını yasaklıyordu.

Ancak, 2019'da ABD, Rusya'nın anlaşmayı ihlal ettiğini bildirerek anlaşmadan çekilmişti. Rusya anlaşmayı 2019'dan beri tek taraflı olarak sürdürüyordu.

"NÜKLEERLE İLGİLİ ÇOK DİKKATLİ OLMAK GEREKİYOR"

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, nükleer silahların yayılmasının önlenmesi konusuna önem verdiklerini belirterek, "Herkesin nükleer söylemle ilgili çok dikkatli olması gerektiğini düşünüyoruz." dedi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere gündemdeki konuları değerlendirdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev'in nükleerle ilgili açıklamalarının ardından "hazırlıklı olunması gerektiği ve bunun için iki nükleer denizaltının gereken yere konuşlandırıldığı" yönündeki açıklamasını değerlendiren Peskov, şöyle konuştu:

"Amerikan denizaltıları zaten muharebe nöbetinde bulunuyor. Bu devam eden bir süreç. Böyle bir tartışmaya dahil olmak ve bu konuda yorum yapmak istemiyoruz. Nükleer sorunuyla ilgili açıklamalara dikkatlice tepki veriyoruz. Rusya bu konuda sorumlu davranıyor. (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in bu konudaki pozisyonu da iyi biliniyor. Rusya, nükleer silahların yayılmasının önlenmesi konusuna büyük önem veriyor. Herkesin nükleer söylemle ilgili çok dikkatli olması gerektiğini düşünüyoruz."

Nükleer savaşta kazananın olmayacağını vurgulayan Peskov, "Nükleer gerginleşme söz konusu değil. Zor ve hassas konular istişare ediliyor. Birçoğu bu konulara duygusal tepki gösteriyor." ifadelerini kullandı.