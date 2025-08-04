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        Haberler Gündem Bakan Yerlikaya: 57 adet sahte diploma ve 4 adet sahte lise mezuniyeti tespit edildi

        Bakan Yerlikaya: 57 adet sahte diploma ve 4 adet sahte lise mezuniyeti tespit edildi

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 57 adet sahte diploma, 108 adet sahte sürücü belgesi ve 4 adet sahte lise mezuniyeti tespit edildiğini açıkladı. Operasyonlarda 37 kişinin tutuklandığını belirtti.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 04.08.2025 - 21:15 Güncelleme: 04.08.2025 - 21:28
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        Bakan Yerlikaya: 57 adet sahte diploma tespit edildi
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından 'Sahte Diploma ve Ehliyetler ile İlgili Yapılan Operasyonlar' hakkında açıklama yaptı.

        Bakan Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

        7 Ocak 2025 tarihinde 23 ilde eş zamanlı ve 23 Mayıs 2025 tarihinde 16 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen 2 operasyonda toplam 197 şüpheli şahıs yakalanmış bu şüphelilerin 37’si tutuklanmış, 150’sine adli kontrol kararı verilmiştir.

        Sahte belgelerle e-imza üretilmesi ve kamu sistemlerine yasa dışı erişim sağlanması konusuyla ilgili olarak;

        1.dalga operasyonda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca; Resmi Belgede Sahtecilik, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanuna Muhalefet ve Bilişim Sistemine Girme suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar sonucu;

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        TÜRKTRUST ve E-İMZATR isimli elektronik sertifika hizmet sağlayıcı kuruluşların Adana, Mersin, Hatay, Ankara ve İstanbul bayii/ofisleri üzerinden sahte sürücü belgesi ve T.C. kimlik kartları kullanarak, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli kişiler adına elektronik imza başvuru ve üretiminde bulunulduğu,

        *Bahse konu e-imzalar ile kamu kurumlarına ait sistemlere yetkisiz erişim sağlayarak yasa dışı işlemlerin gerçekleştirildiğinin tespit edilmesi üzerine;

        7 Ocak 2025 tarihinde Ankara merkezli 23 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda 126 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 17’si tutuklandı.

        2.dalga Operasyonda Resmi Belgede Sahtecilik, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanuna Muhalefet ve Bilişim Sistemine Girme, Bilişim sistemini engelleme, bozma, erişilmez kılma, verileri yok etme veya değiştirme, elektronik imza kanununa muhalefet” suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında;

        23 Mayıs 2025 tarihinde 16 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda 61 şüpheli yakalandı. 20’si tutuklandı.

        Arananlardan 10 şüpheli şahıs operasyonlar sonrası yakalanmıştır.

        Suç örgütü çökertilmiş, üyeleri tutuklanmıştır.

        Yapılan çalışmalar sonucu; 57 adet sahte diploma, 108 adet sahte sürücü belgesi ve 4 adet sahte lise mezuniyeti tespit edilmiştir. Hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için operasyonlarımıza kararlılıkla devam ediyoruz.

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