Bakan Yerlikaya: 57 adet sahte diploma ve 4 adet sahte lise mezuniyeti tespit edildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından 'Sahte Diploma ve Ehliyetler ile İlgili Yapılan Operasyonlar' hakkında açıklama yaptı.

Bakan Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

7 Ocak 2025 tarihinde 23 ilde eş zamanlı ve 23 Mayıs 2025 tarihinde 16 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen 2 operasyonda toplam 197 şüpheli şahıs yakalanmış bu şüphelilerin 37’si tutuklanmış, 150’sine adli kontrol kararı verilmiştir.

Sahte belgelerle e-imza üretilmesi ve kamu sistemlerine yasa dışı erişim sağlanması konusuyla ilgili olarak;

1.dalga operasyonda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca; Resmi Belgede Sahtecilik, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanuna Muhalefet ve Bilişim Sistemine Girme suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar sonucu;

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TÜRKTRUST ve E-İMZATR isimli elektronik sertifika hizmet sağlayıcı kuruluşların Adana, Mersin, Hatay, Ankara ve İstanbul bayii/ofisleri üzerinden sahte sürücü belgesi ve T.C. kimlik kartları kullanarak, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli kişiler adına elektronik imza başvuru ve üretiminde bulunulduğu,

*Bahse konu e-imzalar ile kamu kurumlarına ait sistemlere yetkisiz erişim sağlayarak yasa dışı işlemlerin gerçekleştirildiğinin tespit edilmesi üzerine;