Tapu sahipleri için e-imza önlemi

Sahte e-imza ile yapılan dolandırıcılıkların gündeme gelmesinin ardından vatandaşlar, tapu işlemleri konusunda sıkıntı yaşamamak için yöntemler aramaya başladı.

Vatandaşlar, gayrimenkullerini güven altına almak için e-Devlet üzerinden 'işlem yapılmaz beyanı' veriyor.

Bu işlemi gerçekleştirmek için şu adımları izlemek gerekiyor:

- e-Devlet sistemine giriş yapın.

- Web Tapu sekmesini açın.

- Açılan sayfadan 'beyan işlemleri'ne girin.

- 'İşlem Yapılmaz Beyan Tesisi' işlemini gerçekleştirin.

- İşlem yapılması gerektiği takdirde tekrar bu sayfaya girerek beyanı kaldırabiliyorsunuz.

Bunun dışında e-Devlet'te 'iki aşamalı giriş'i aktif hale getirerek e-Devlet'e girmek istediğinizde telefonunuza gelen SMS ile giriş yaparak güvenlik önlemlerini artırabilirsiniz.

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E-imza nerelerde kullanılır?

Son dönemde sıkça konuşulan e-imzanın kullanım alanlarından bazıları şunlar:

E-devlet işlemleri

YGS, KPSS, ALES, pasaport başvuruları

E-fatura, e-arşiv uygulamaları

Marka patent başvuruları