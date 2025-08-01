Sahte e-imza sistemiyle istila girişimi!

Soruşturma kapsamında kamu kurumlarına ait sistemlere yetkisiz erişim sağlayan yapı, sahte kimliklerle e-imza başvurularında bulunarak çok sayıda yönetici adına dijital imza üretti. E-imzası kopyalananlar arasında:

• Ömer Abdullah Karagözoğlu (BTK Başkanı),

• B.K. (BTK Başkan Yardımcısı),

• S.İ. (YÖK Eğitim Öğretim Daire Başkanı),

• M.S. (Atatürk Üniversitesi Öğrenci İşleri Başkanı),

• N.A. (Uludağ Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanı),

• G.T. (Anadolu Üniversitesi Öğrenci İşleri Başkanı),

• I.G.K. (Ege Üniversitesi Öğrenci İşleri Başkanı),

• H.B.A. (Yıldız Teknik Üniversitesi Öğrenci İşleri Başkanı) gibi kritik pozisyonlardaki isimler yer aldı.

Bu yöneticilerin kimlik bilgileri kullanılarak üretilen sahte e-imzalarla üniversitelerin öğrenci bilgi sistemlerine girildi ve onlarca usulsüz işlem gerçekleştirildi.

İddianamede yer alan bilgilere göre yapı; öğrenci bilgi sistemleri, YÖKSİS ve e-Devlet üzerinden işlem yaparak birçok kişiyi sahte yollarla mezun etti, notlarını yükseltti veya akademik başvuru sürecinde sahte diplomalarla avantaj sağladı. İşte usulsüz işlem yapılan bazı isimler:

• Y.B. – MÜ Eczacılık Fakültesi mezunu gibi gösterildi.

• Ş.A.A. – İlk ve Acil Yardım programı mezunu gibi sisteme işlendi.

• Ö.B. – MÜ Eczacılık Fakültesi mezunu gibi kaydedildi.

• N.T. – Tıbbi Dokümantasyon programı mezunu gibi gösterildi, kaydı hiç yoktu.

• N.P. – Atatürk Üniversitesi İnşaat Mühendisliği mezunu olarak gösterildi. Aynı zamanda bir sivil toplum kuruluşunun genel başkanı.

• Y.B. – MÜ Gıda Mühendisliği mezunu gibi sisteme eklendi.

• Y.A.Ç. – EÜ Turizm Rehberliği sahte mezunu.

• M.G. – AÜ Hukuk Fakültesi mezunu gibi gösterildi. İşlem, öğrenci işleri başkanı adına üretilen sahte e-imza ile yapıldı.

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• Y.Ö. – MÜ Yerel Yönetimler programına sahte mezun olarak eklendi.

• Z.K. – AÜ Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık mezunu gibi sisteme işlendi; ayrıca YTÜ üzerinden ikinci bir sahte mezuniyet aldı.

Bunların dışında, çok sayıda kişinin not ortalamalarının değiştirildiği, pasif öğrenci kayıtlarının aktif hâle getirildiği ve sistemlerde “sorguda çıkıyor” seviyesine getirildiği tespit edildi.

YARGI VE EMNİYET TİTİZLİĞİYLE ORTAYA ÇIKTI

Dosyada yer alan log kayıtları, IP-port eşleşmeleri, dekontlar ve HTS verileriyle; yapı içerisinde sistem erişimi, belge düzenleme ve sahte diploma işlemlerinin organize şekilde yürütüldüğü ispatlandı. Emniyet birimlerinin siber takibi ve savcılığın ayrıntılı analizleriyle yapı çökertildi.

SİSTEMİ İSTİLA GİRİŞİMİ

Uzmanlara göre; 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu teknik olarak yeterli. Ancak e-imza üretim süreçlerinin denetimsizliği, üniversiteler arası güvenlik protokollerinin eksikliği ve kullanıcı doğrulama süreçlerindeki boşluklar bu dijital suiistimale alan açabiliyor. Söz konusu yapı; yalnızca bireysel diploma sahteciliği değil, bir bütün olarak devlet sistemine yönelik dijital istila teşebbüsü olarak değerlendiriliyor. Soruşturma derinleştikçe; sadece kamuya yerleştirme değil, mesleki unvan edinme, akademik kadro başvurusu, resmi görev üstlenme gibi daha geniş kapsamlı sonuçlar da gündeme gelebilir. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve Ankara Emniyet Müdürlüğü’nün incelemeleri derinleşerek devam ediyor.