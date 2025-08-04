Terörsüz Türkiye’nin ilk toplantısında bizi ne bekliyor?

Habertürk Ankara’dan Emre Karaca'nın haberine göre; saat 11.00’deki toplantı, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’un açılış konuşması ile başlayacak. Ardından, Meclis’te grubu bulunan partilere 20’şer dakika söz verilecek. Bu süre ister grup başkanvekili tarafından tek parça halinde, isterse milletvekillerine de bölüştürülerek kullanılabilecek. Grubu olmayan partilerin söz süresi 10’ar dakika olacak. Konuşmaların ardından yemek arası verilecek. Yemek arasından sonraki oturum basına kapalı devam edecek. Çalışma takvimi ve temel ilkeler yarın netleştirilecek.

TOPLANTI BASINA KAPALI OLACAK

AK Parti kaynakları, komisyonun ihtisas komisyonu gibi profesyonelce çalışması gerektiği görüşünü ifade ediyor. AK Parti, toplantının basına kapalı olmasında kararlı. Kaynaklar, komisyonun siyasi polemik arenası olmaması adına toplantıların basına kapalı şekilde yapılması gerektiğini söylüyor. Konunun hassasiyetine binaen popülist söylemlerin zemin bulması istenmiyor. Ancak, komisyon tutanakları kamuoyuna açılacak. İstisnai durumlar da söz konusu olabilecek. Örneğin Milli İstihbarat Teşkilatı’nın bir sunumu olacaksa, bu toplantı tamamen kapalı ilerleyecek.

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İsim konusunda partilerin önerileri Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’a iletildi. Öne çıkan bir kaç isim bulunuyor. Komisyonun ilk toplantısında her parti önerisini yeniden dile getirecek. Karar komisyon toplantısında verilecek.