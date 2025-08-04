Otomotivde tüm zamanların rekoru kırıldı

Temmuz ayı sonunda Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarında yapılan yeni düzenleme, birçok yerli modelin fiyatını düşürürken, özellikle elektrikli modeller ile üst segmentlerdeki ithal araçlara ise zam şeklinde yansımıştı. İşte bu gelişmenin otomotiv pazarına yönelik etkileri bugün belli oldu.

Öyle ki, otomobil ve hafif ticari araç satışları, ocak-temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6.5 artarak 715 bin 695 adet oldu. Böylece, toplam satışlar yılın ilk 7 aylık döneminde tüm zamanların rekorunu kırdı.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nin (ODMD) verilerine göre, otomobil satışları, ocak-temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6.7 artarak 572 bin 198 adet, hafif ticari araç satışları ise yüzde 5.8 artarak 143 bin 497 adet olarak gerçekleşti.

REKLAM

EN İYİ İKİNCİ TEMMUZ AYI

Temmuz ayında ise otomobil ve hafif ticari araç pazarı geçen senenin aynı ayına göre yüzde 14.6 artarak 107 bin 718 adet, aynı dönemde otomobil satışları da yüzde 14.7 artarak 84 bin 195 adet oldu. Hafif ticari araç pazarı da yüzde 14 oranında büyüyerek 25 bin 523 adet olarak kayıtlara geçti.

Bu sonuçlar, pazarda en yüksek ikinci Temmuz olarak kayıtlara geçti. Tüm zamanların en yüksek Temmuz ayı pazar büyüklüğü 2023 yılında 114 bin adet ile gerçekleşmişti. Ocak-Temmuz döneminde pazarın yüzde 81,5'ini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. C segmenti otomobiller 318 bin 343 adet ile yüzde 55.6 pay, B segmenti otomobiller 145 bin 595 adet ile yüzde 25.4 pay aldı. İlk 7 aydaki otomobil satışarı gövde tiplerine göre analiz edildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi yüzde 62.6 pay ve 357 bin 984 adet satışla SUV otomobiller oldu. SUV araçları, yüzde 22.2 pay ve 126 bin 928 adet satışla sedan, yüzde 14.4 pay ve 82 bin 184 adetle H/B otomobiller takip etti. SATIŞLARIN YÜZDE 18'İ ELEKTRİKLİ ARAÇLAR Ocak-Temmuz döneminde benzinli otomobil satışları 266 bin 95 adet ile yüzde 46.5 pay, hibrit otomobil satışları 153 bin 363 adet ile yüzde 26.8 pay, elektrikli otomobil satışları 103 bin 310 adet ile yüzde 18.1 pay, dizel otomobil satışları 45 bin 678 adet ile yüzde 8 pay ve otogazlı otomobil satışları 3 bin 752 adetle yüzde 0.7 pay aldı. REKLAM Bundan 1 yıl önce, elektrikli araçların pazar payı yüzde 8.5 seviyesindeydi.

Yılın ilk 7 ayında, 160 kW altındaki elektrikli otomobil satışları yüzde 108.6 oranında artarak yüzde 14, 160 kW üstü elektrikli otomobil satışları da yüzde 232.2 yükselerek yüzde 4.1 paya sahip oldu. 1600cc altındaki otomobil satışları ise Ocak-Temmuz döneminde yüzde 23.6 oranında azaldı. 1600-2000cc aralığındaki otomobil satışlarında yüzde 4.9 oranında artış yaşandı. 2000cc üstü otomobil satışlarında artış oranı yüzde 18.8 olarak gerçekleşti. BENZİNLİ VE DİZEL SATIŞLARI DÜŞERKEN BATARYALI ARAÇLAR YÜKSELDİ Temmuz ayındaki satışlar incelendiğinde ise, elektrikli otomobil satışlarında yüzde 200'e varan bir artış gerçekleştiği görülüyor. Batarya ile çalışan bu araçların pazar payı da Temmuz'da yüzde 20 oldu. ÖTV oranları yüzde 30'dan yüzde 45'e çıkan plug-in hibrit otomobillerin satışları da dikkat çeken oranda arttı. REKLAM ODMD verilerine göre, Temmuz ayında plug-in hibrit satışları yüzde 1710 oranında artış sergiledi ve bu araçların pazar payı yüzde 5'e yaklaştı. Elektrikli ve hibrit araçların satışlarının arttığı Temmuz ayında benzinli ve dizel motora sahip otomobillerin satışlarının düşmesi ise dikkat çekti.