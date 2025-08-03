Kamçatka'da 8,8'lik depremin ardından 500 yıldır uyuyan yanardağ harekete geçti

Rusya'nın doğusundaki Kamçatka yarımadasında 500 yıldan fazla süredir uyuyan Kraşeninnikov Yanardağı, harekete geçti.

Uzmanlar volkanik faaliyetin başlamasının, 30 Temmuz'da Kamçatka'daki 8,8 büyüklüğündeki depremle ilişkili olabileceği görüşünde.

Yanardağın altı kilometre yüksekliğe kadar kül püskürttüğü bildirildi. Rusya'nın acil durum yetkilileri, yerleşim yerleri için herhangi bir tehdit bulunmadığını kaydetti.

Yanardağın kül püskürtmesinden saatler sonra, Kamçatka'da 7,0 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi ve uzmanlar bir kez daha tsunami uyarısı yaptı.

Kamçatka yarımadası ücra bir yer olmasına rağmen, burada meydana gelen çok sayıda deprem ve volkan nedeniyle "Pasifik Ateş Çemberi" olarak adlandırılan bölgede yer alıyor.

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Deprem, 2011'de Japonya'da büyük yıkıma yol açan 9 büyüklüğündeki depremden bu yana kaydedilen en büyük sarsıntı oldu. Ayrıca sismolojik kayıtların tutulmasından bu yana kaydedilen en büyük 10 deprem arasına girdi.

Sarsıntı, ABD'den Yeni Zelanda'ya, Japonya'dan Meksika'ya onlarca ülkede tsunami alarmına ve milyonlarca kişinin geçici tahliyesine yol açmıştı.

Rus uzmanlar Çarşamba günkü depremin ardından güçlü artçı sarsıntılar olabileceği konusunda uyarmıştı.