Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        BIST 100 10.746,98 %0,04
        DOLAR 40,6438 %0,04
        EURO 47,1318 %1,51
        GRAM ALTIN 4.395,45 %2,23
        FAİZ 39,97 %-0,79
        GÜMÜŞ GRAM 48,42 %0,84
        BITCOIN 114.245,00 %1,32
        GBP/TRY 54,0309 %0,60
        EUR/USD 1,1594 %1,57
        BRENT 69,67 %-2,83
        ÇEYREK ALTIN 7.186,56 %2,23
        Haberler Ekonomi Para Para transferinde açıklama zorunluluğu geliyor - Para Haberleri

        Para transferinde açıklama zorunluluğu geliyor

        Taslak metni yayımlanan MASAK Genel Tebliğinde finansal kuruluşlar üzerinden yapılan 200 bin TL ve üzerindeki para transferlerine beyan zorunluluğu getirilmesi öngörüldü. 1 Ocak 2026'da yürürlüğe koyulması hedeflenen tebliğe göre 2 milyon TL üzerindeki nakit işlemlerde Nakit İşlem Beyan Formu doldurulacak. 20 milyon TL üzerindeki işlemlerde ise formun doldurulmasının yanında söz konusu fonun kaynağına dair bilgi temin edilecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.08.2025 - 22:42 Güncelleme: 03.08.2025 - 22:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Para transferinde açıklama zorunluluğu geliyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), finansal kuruluşlar aracılığıyla gerçekleştirilen EFT, havale ve nakit işlemlerde şeffaflığı artırmak, kayıt dışılığı önlemek ve finansal sistemin güvenliğini güçlendirmek amacıyla MASAK Genel Tebliği Taslağını hazırladı.

        MASAK'tan yapılan açıklamada Türkiye'nin FATF (Financial Action Task Force) standartlarına uyumunun güçlendirilmesi ve ulusal/uluslararası yükümlülüklere etkin şekilde riayet edilmesi hedefi doğrultusunda, suç gelirlerinin tespit edilmesi, yurt dışına kaçırılması ve aklanmasının önlenmesi ile kayıt dışı ekonomiyle mücadele amacıyla EFT, havale ve nakit işlemlerinin izlenmesine yönelik olarak FATF üyesi ülkelerde uygulanan yaklaşımlar da dikkate alınarak bir taslak hazırlandı.

        REKLAM

        Taslak düzenlemeyle, finansal kuruluşlar aracılığıyla gerçekleştirilen nakit işlemlerde, beyanla başlayan ancak yüksek tutarlı işlemlerde Nakit İşlem Beyan Formu ve dayanaklarıyla desteklenen kademeli bir yaklaşım öngörüldü.

        200 BİN-2 MİLYON TL ARASI EN AZ 20 KARAKTERLİ AÇIKLAMA

        Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın sitesinde paylaşılan taslak tebliğe göre 200 bin TL ile 2 milyon TL arasındaki nakit işlemlerde işlem mahiyeti seçilecek, müşterinin "diğer", "bireysel ödeme" ve benzeri seçenekleri tercih etmesi durumunda minimum 20 karakterli işlem açıklaması temin edilecek.

        2 MİLYON TL ÜZERİNDE FORM DOLDURULACAK

        2 milyon TL ila 20 milyon TL arası nakit işlemlerde ise müşterinde Nakit İşlem Beyan Formu doldurması istenecek. Nakit İşlem Beyan Formunda işlemin mahiyetine ilişkin somut bilgi içermeyen, genel mahiyette “diğer” veya “bireysel ödeme” gibi başka seçeneklerin olması ve bunların müşteri tarafından seçilmesi durumunda, işlemin mahiyetine ilişkin olarak en az 20 karakter uzunluğunda işlem açıklaması temin edilecek.

        20 MİLYON TL ÜZERİNDE KAYNAĞI DA SORULACAK

        Yayımlanan taslağa göre finansal kuruluşlar, işlem tutarı ya da birbiriyle bağlantılı birden fazla işlemin toplam tutarı 20 milyon TL’yi aşan nakit işlemlerde Nakit İşlem Beyan Formunun, detaylı

        bir açıklama içerecek şekilde ve ilgili dayanakları eklenmek suretiyle doldurulmasını

        sağlamakla yükümlü olacak. Yani söz konusu formun doldurulmasının yanında fonun kaynağında dair de açıklama yapılması zorunlu olacak.

        1 OCAK 2026'DA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ HEDEFLENİYOR

        Görüşe açılan tebliğinin 1 Ocak 2026'da yürürlüğe girmesi hedefleniyor. MASAK açıklamasına göre söz konusu taslağın geliştirilmesi ve yayımlanmaya hazır hale getirilmesi için çalışmalar devam ederken, mevcut taslakta yer alan konuların geliştirilmesi, değiştirilmesi veya katkıda bulunulması ile ilgili görüş ve öneriler 18 Ağustos 2025 tarihine kadar 'gorus@masak.gov.tr' adresine iletilebiliyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Su seviyesi düştü, eski İzmir-Çeşme kara yolu ortaya çıktı
        Su seviyesi düştü, eski İzmir-Çeşme kara yolu ortaya çıktı
        Milli Emlak'ta "sahte e-imza girişimi" önceden fark edilerek engellendi
        Milli Emlak'ta "sahte e-imza girişimi" önceden fark edilerek engellendi
        Bez çanta satan marketlere yaptırım
        Bez çanta satan marketlere yaptırım
        Kamçatka'da 8,8'lik depremin ardından 500 yıldır uyuyan yanardağ harekete geçti
        Kamçatka'da 8,8'lik depremin ardından 500 yıldır uyuyan yanardağ harekete geçti
        Rıdvan Dilmen'den Duran ve Osimhen yorumu!
        Rıdvan Dilmen'den Duran ve Osimhen yorumu!
        Yeniden aşkın ilk görüntüleri
        Yeniden aşkın ilk görüntüleri
        G.Saray'da sürpriz ayrılık iddiası!
        G.Saray'da sürpriz ayrılık iddiası!
        Göz göre göre ölüm! Ön tekerini kaldırınca kaza yaptı!
        Göz göre göre ölüm! Ön tekerini kaldırınca kaza yaptı!
        Uçmadan önce lityum pilli cihazlarınızı kontrol edin!
        Uçmadan önce lityum pilli cihazlarınızı kontrol edin!
        Önce sıcaklar sonra kuvvetli yağış ihtimali!
        Önce sıcaklar sonra kuvvetli yağış ihtimali!
        Frankowski Fransa'ya gidiyor!
        Frankowski Fransa'ya gidiyor!
        İstanbul'da dehşet! Kadın kasiyere yumruklu saldırı!
        İstanbul'da dehşet! Kadın kasiyere yumruklu saldırı!
        Yezidiler 50 yıl sonra köylerine döndü! Asfalt sevinci halayla kutlandı
        Yezidiler 50 yıl sonra köylerine döndü! Asfalt sevinci halayla kutlandı
        'Turist Ömer' bir gerçekmiş
        'Turist Ömer' bir gerçekmiş
        "ABD Gazze'ye 60 milyon dolar göndermedi" iddiası
        "ABD Gazze'ye 60 milyon dolar göndermedi" iddiası
        Beşiktaş'ta hedef 7 transfer!
        Beşiktaş'ta hedef 7 transfer!
        Trump'ı soruşturan eski savcı hakkında soruşturma
        Trump'ı soruşturan eski savcı hakkında soruşturma
        En yaşlı ikinci ağaç Türkiye'de
        En yaşlı ikinci ağaç Türkiye'de
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!