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        Haberler Magazin Lucas Toreira ile oyuncu Devrim Özkan'ın mavi sularda aşk tazelemesi

        Lucas Torreira ile oyuncu Devrim Özkan'ın mavi sularda aşk tazelemesi

        Geçtiğimiz yıl, ilişkilerinde ikinci kez ayrılık yaşayan Galatasaraylı Lucas Torreira ile oyuncu Devrim Özkan, sürpriz barışmalarını, Bodrum'un mavi sularında kutladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.08.2025 - 22:24 Güncelleme: 03.08.2025 - 22:33
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        Yeniden aşkın ilk görüntüleri
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        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; geçtiğimiz yıl futbol ve magazin camiasının en çok konuşulan ikilisinin ayrılığı, şok etkisi yaratmıştı.

        Ancak bu kez barışma görüntüleri şok etkisi oluşturdu; Galatasaraylı Lucas Lucas Torreira ile oyuncu Devrim Özkan...

        Devrim Özkan'ın Lucas Torreira'nın iki gol attığı Galatasaray Lazio maçından ardından yaptığı sosyal medya paylaşımıyla oldukça konuşulmuştu.

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        Ertesi günü, Bodrum Yalıçiftlik'teki teknede Lucas Torreira ile Devrim Özkan'ın objektiflere yansıyan aşk dolu görüntüleri, yeniden barışmalarının kutlaması oldu.

        SEVGİLİSİNİ YIKADI

        Gün boyu teknede güneş ve denizin tadını çıkaran ikili daha sonra denize girerek birbirlerini öpücüklere boğdu. Devrim Özkan'ın Lucas Torreira'yı yıkadığı görüntüler objektiflere böyle yansıdı.

        Yeniden aşkın göstergesi
        Yeniden aşkın göstergesi Haberi Görüntüle
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        #Lucas Toreira
        #Devrim Özkan
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