Yezidiler 50 yıl sonra köylerine döndü! Asfalt sevinci halayla kutlandı

Mardin'in Midyat ilçesine bağlı kırsal Güven Mahallesi, terör olayları nedeniyle yaklaşık 50 yıl önce terk edildi. Bölgede sağlanan huzurla Avrupa’da yaşayan Yezidiler, yıllar sonra yeniden memleketlerine dönmeye başladı. Midyat Belediyesi tarafından başlatılan asfalt çalışmaları ise halaylarla kutlandı.

DHA'nın haberine göre Midyat ilçesinde yaklaşık 50 yıl önce terör olayları ve güvenlik kaygıları nedeniyle boşaltılan kırsal Güven Mahallesi, uzun yıllar sessizliğe büründü. Almanya, Fransa ve Belçika gibi ülkelerde yaşayan Yezidi vatandaşlar, bölgede sağlanan huzurla birlikte yeniden dönüş yapmaya başladı.

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Köylerine dönen aileler, yıllar süren birikimleriyle modern yapılar inşa etti. Taş evlerin yerine yükselen villalar, bölgenin çehresini değiştirdi. Midyat Belediyesi tarafından altyapı çalışmaları kapsamında başlatılan sıcak asfalt çalışmaları, mahalleli tarafından coşkuyla karşılandı. Belediye Başkanı Veysi Şahin’in talimatıyla başlatılan çalışmalarda, Kurpo Caddesi’nde asfalt serimine geçildi. Yol yapım çalışmaları sırasında bazı mahalleliler, kemençe eşliğinde halay çekti. Belediye personeli de halaya eşlik ederek kutlamalara ortak oldu.