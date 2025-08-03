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        Haberler Dünya Trump'ı soruşturan eski savcı hakkında "yasa dışı siyasi eylemler" gerekçesiyle soruşturma başlatıldı | Dış Haberler

        Trump'ı soruşturan eski savcı hakkında "yasa dışı siyasi eylemler" gerekçesiyle soruşturma başlatıldı

        2022 yılının kasım ayında o dönemki Adalet Bakanı Merrick Garland tarafından Trump'a yönelik bir soruşturmayı yürütmek üzere atanan Özel Yetkili Savcı Smith hakkında "yasa dışı siyasi eylemlerde bulunduğu" gerekçesiyle soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2025 - 09:36 Güncelleme: 03.08.2025 - 09:36
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        Trump'ı soruşturan eski savcı hakkında soruşturma
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        Bir dönem ABD Başkanı Donald Trump'ı soruşturan eski Özel Yetkili Savcı Jack Smith hakkında "yasa dışı siyasi eylemlerde bulunduğu" gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

        ABD'de bağımsız federal bir kurum olan Özel Danışmanlık Ofisi, eski savcı hakkında soruşturma açıldığı haberlerini doğrulayan bir açıklama yaptı.

        Açıklamaya göre, 2022 yılının kasım ayında o dönemki Adalet Bakanı Merrick Garland tarafından Trump'a yönelik bir soruşturmayı yürütmek üzere atanan Özel Yetkili Savcı Smith hakkında soruşturma başlatıldı.

        Soruşturmanın gerekçesinde Smith, "belirli kamu görevlilerinin siyasi faaliyette bulunmasını yasaklayan federal bir yasa olan Hatch Yasası'nı ihlal etmekle" suçlandı.

        2024 SEÇİMLERİ ÖNCESİNDE İKİ DAVA AÇMIŞTI

        Smith, Kasım 2024 başkanlık seçimleri öncesinde Cumhuriyetçi aday Trump aleyhine iki federal dava açmıştı. Trump'ın yeniden seçilmesinin ardından Smith, davaları düşürmüş ve her iki dava da mahkemeye taşınmamıştı.

        Cumhuriyetçiler Smith'in Trump'ı siyasi saiklerle hedef aldığını savunurken, Demokratlar ise Trump yönetiminin Smith'i siyasi gerekçelerle soruşturduğunu öne sürüyor.

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