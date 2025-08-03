Galatasaray'da imza törenine Ederson damgası!
Galatasaray'ın Osimhen ve Sane için düzenlediği imza törenine Ederson tezahüratları damgasını vurdu. Sarı-kırmızılı taraftarlar, RAMS Park tribünlerini Ederson sesleriyle adeta inletirken, bu durum Osimhen ve Sane'yi de gülümsetti.
Galatasaray, tüm dünyada büyük yankı uyandıran transferleri Leroy Sane ve Victor Osimhen için RAMS Park'ta görkemi bir imza töreni düzenledi.
Stadyumdaki törene sarı-kırmızılı taraftarlar yoğun ilgi gösterirken, Başkan Dursun Özbek'in konuşma yaptığı sırada ilginç anlar yaşandı.
Taraftarlar, hep bir ağızdan "Taraftar çıldırdı, Ederson'u istiyor" şeklinde tempo tutmaya başlarken, tüm stadyum bu tezahüratla inledi.
Ederson tezahüratları sonrası şaşkınlıklarını gizleyemeyen Sane ve Osimhen'e bu durum anlatıldığında ise ikili gülümseyerek tepki verdi.
Öte yandan Galatasaray'ın Victor Osimhen'i duyurduğu videodaki anlık bir görüntü, sarı-kırmızılıların Ederson transferini bitirdiği şeklinde yorumlandı.
Videonun 49. saniyesinde kameranın önünden geçen bir kişinin üzerindeki tişört, Ederson'un dövmesiyle bağdaştırıldı.
Brezilyalı file bekçisinin sol kulağının arkasındaki dövmeyle benzer bir görüntü olması sebebiyle bu transferin bittiği şeklinde yorumlandı.
GARDI'DEN EDERSON YANITI!
Menajer George Gardi ise, HT Spor muhabiri Çağatay Çelik'in Ederson'la ilgili sorusuna; "Transferler hakkında konuşmak istiyorum. Türkiye tarihindeki en büyük transferlerden biri gerçekleşti. Keyfini çıkaralım." şeklinde yanıt verdi.