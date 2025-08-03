Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Transfer Galatasaray'da imza törenine Ederson damgası! - Futbol Haberleri

        Galatasaray'da imza törenine Ederson damgası!

        Galatasaray'ın Osimhen ve Sane için düzenlediği imza törenine Ederson tezahüratları damgasını vurdu. Sarı-kırmızılı taraftarlar, RAMS Park tribünlerini Ederson sesleriyle adeta inletirken, bu durum Osimhen ve Sane'yi de gülümsetti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.08.2025 - 09:55 Güncelleme: 03.08.2025 - 09:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Galatasaray, tüm dünyada büyük yankı uyandıran transferleri Leroy Sane ve Victor Osimhen için RAMS Park'ta görkemi bir imza töreni düzenledi.

        2

        Stadyumdaki törene sarı-kırmızılı taraftarlar yoğun ilgi gösterirken, Başkan Dursun Özbek'in konuşma yaptığı sırada ilginç anlar yaşandı.

        3

        Taraftarlar, hep bir ağızdan "Taraftar çıldırdı, Ederson'u istiyor" şeklinde tempo tutmaya başlarken, tüm stadyum bu tezahüratla inledi.

        4

        Ederson tezahüratları sonrası şaşkınlıklarını gizleyemeyen Sane ve Osimhen'e bu durum anlatıldığında ise ikili gülümseyerek tepki verdi.

        5

        Öte yandan Galatasaray'ın Victor Osimhen'i duyurduğu videodaki anlık bir görüntü, sarı-kırmızılıların Ederson transferini bitirdiği şeklinde yorumlandı.

        6

        Videonun 49. saniyesinde kameranın önünden geçen bir kişinin üzerindeki tişört, Ederson'un dövmesiyle bağdaştırıldı.

        7

        Brezilyalı file bekçisinin sol kulağının arkasındaki dövmeyle benzer bir görüntü olması sebebiyle bu transferin bittiği şeklinde yorumlandı.

        8

        GARDI'DEN EDERSON YANITI!

        Menajer George Gardi ise, HT Spor muhabiri Çağatay Çelik'in Ederson'la ilgili sorusuna; "Transferler hakkında konuşmak istiyorum. Türkiye tarihindeki en büyük transferlerden biri gerçekleşti. Keyfini çıkaralım." şeklinde yanıt verdi.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Meteoroloji'den sağanak uyarıları!
        Meteoroloji'den sağanak uyarıları!
        'Turist Ömer' bir gerçekmiş
        'Turist Ömer' bir gerçekmiş
        Trump'ı soruşturan eski savcı hakkında soruşturma
        Trump'ı soruşturan eski savcı hakkında soruşturma
        e-imza soruşturmasında yeni detaylar!
        e-imza soruşturmasında yeni detaylar!
        Tel Aviv'de protesto
        Tel Aviv'de protesto
        En yaşlı ikinci ağaç Türkiye'de
        En yaşlı ikinci ağaç Türkiye'de
        Brezilya'dan Trump'a yanıt
        Brezilya'dan Trump'a yanıt
        Zaporijya nükleer santrali yakınında patlama
        Zaporijya nükleer santrali yakınında patlama
        Sanal dünyada kaybolmamak için neler yapmalı?
        Sanal dünyada kaybolmamak için neler yapmalı?
        "Bağımsız Filistin devleti kurulmadan silah bırakmayız"
        "Bağımsız Filistin devleti kurulmadan silah bırakmayız"
        Ev ve alt geçitleri su bastı
        Ev ve alt geçitleri su bastı
        Galatasaray ile Lazio yenişemedi!
        Galatasaray ile Lazio yenişemedi!
        Yeniden aşkın göstergesi
        Yeniden aşkın göstergesi
        Kamuda zam pazarlığında düğüm çözüldü
        Kamuda zam pazarlığında düğüm çözüldü
        Fenerbahçe'den Kerem Aktürkoğlu harekatı!
        Fenerbahçe'den Kerem Aktürkoğlu harekatı!
        Fenomenler soruşturması! Güngen'ler için 308 yıla kadar hapis istemi
        Fenomenler soruşturması! Güngen'ler için 308 yıla kadar hapis istemi
        Taklit marka arayan jandarmaya saldırı! Esnafa 18 yıl hapis istemi
        Taklit marka arayan jandarmaya saldırı! Esnafa 18 yıl hapis istemi
        'Takipçisi kadar' çöp topladı, 530 bine ulaştı!
        'Takipçisi kadar' çöp topladı, 530 bine ulaştı!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!