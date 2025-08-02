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        Haberler Gündem Denizli'de sağanak nedeniyle bazı evleri ve alt geçitleri su bastı

        Denizli'de sağanak nedeniyle bazı evleri ve alt geçitleri su bastı

        Denizli'de sağanak, bazı ev, iş yeri ve alt geçitlerde su baskınına neden oldu. Sağanak sonucu YSE ve Fatih alt geçitleri suyla doldu. Alt geçitte mahsur kalan araçların içindekiler çevredekilerin ve görevlilerin yardımıyla kurtarıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2025 - 21:11 Güncelleme: 02.08.2025 - 21:11
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        Ev ve alt geçitleri su bastı
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        Kent merkezinde akşam saatlerinde başlayan sağanak, günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiledi.

        Sağanak sonucu YSE ve Fatih alt geçitleri suyla doldu. Alt geçitte mahsur kalan araçların içindekiler çevredekilerin ve görevlilerin yardımıyla kurtarıldı.

        Yaklaşık 1 saat süreyle trafik akışı alternatif güzergahlara yönlendirildi.

        Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda kaldırımdaki ağaç hareket halindeki belediye otobüsünün üzerine devrildi.

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        Yaralananın olmadığı olayda araçta hasar oluştu.

        Topraklık Mahallesi'nde rögarın taşması sonucu yolda su birikintisi oluştu, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

        Belediye ekipleri, su basan bölgelerde çalışma başlattı.

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