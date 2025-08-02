Denizli'de sağanak nedeniyle bazı evleri ve alt geçitleri su bastı Denizli'de sağanak, bazı ev, iş yeri ve alt geçitlerde su baskınına neden oldu. Sağanak sonucu YSE ve Fatih alt geçitleri suyla doldu. Alt geçitte mahsur kalan araçların içindekiler çevredekilerin ve görevlilerin yardımıyla kurtarıldı

Anadolu Ajansı Giriş: 02.08.2025 - 21:11 Güncelleme: 02.08.2025 - 21:11 facebook

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