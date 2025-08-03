Meteoroloji'den sağanak uyarıları!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olması bekleniyor.

Akdeniz'in Toroslar kesimi, İç Anadolu (Karaman, Aksaray ve Sivas hariç), Batı Karadeniz (Sinop hariç), Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Kocaeli, Sakarya, Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Denizli, Muğla, Adana, Osmaniye ve Amasya çevreleri ile Balıkesir'in batı kıyıları ve Antalya'nın batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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İstanbul Kısmen Güneşli 31° Ankara Kısmen Güneşli 31° İzmir Güneşli 35° Antalya Güneşli 31° Trabzon Sağanak Yağış 29° Bursa Parçalı bulutlu 29° Adana Parçalı Bulutlu 34° Diyarbakır Güneşli 40° Gaziantep Güneşli 36° Ağrı Güneşli 36°

ŞİDDETLİ YAĞIŞA DİKKAT

Diğer yerlerin de az bulutlu ve açık geçeceği öngörülüyor. Yağışların, Bolu ve Çankırı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, iç ve batı bölgelerde mevsim normalleri civarında, doğu bölgelerde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Açıklamaya göre, yağışların, Bolu ve Çankırı çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Fotoğraf: AA