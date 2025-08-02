Jose Mourinho'ya Brezilya'dan flaş teklif!

"ŞU ANDA BİR GÖRÜŞME YOK"

Ancak Baidek, şu anda Gremio ile Mourinho arasında herhangi bir resmi temas olmadığını da net bir şekilde ifade etti. Deneyimli teknik adamın şu anki odağının tamamen Fenerbahçe olduğunu vurguladı:

"Şu anda hiçbir görüşme yok. Mourinho’nun şu an Brezilya’da herhangi bir takımı çalıştırmak gibi bir planı da yok. Fenerbahçe’ye tamamen odaklanmış durumda. Çok hırslı biri ve şu anki hedefi Türkiye’de şampiyonluk yaşamak. Ama bu, ileride böyle bir ihtimalin olmayacağı anlamına gelmez.” şeklinde konuştu.