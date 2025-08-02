Patatesin genetiği sizi çok şaşırtacak! And Dağları'ndan sofranıza gelen dünyanın en popüler sebzesinin şaşırtıcı kökeni

İNSANLIĞIN PATATESLE BULUŞMASI

Andlar’daki 180 yabani patates türünün çoğu zehirli veya acıydı. Ancak yaklaşık 20 bin yıl önce bölgenin yerli halkı, lezzetli ve besleyici bir yabani patates türünü keşfederek birçok çeşit geliştirdi.

16. yüzyılda İspanyol kâşifler, bu çeşitlerden bazılarını Avrupa’ya taşıdı ve patates kısa sürede dünyanın dört bir yanına yayıldı.