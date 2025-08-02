Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da büyük şölen: Osimhen ve Sane sahnede! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'da büyük şölen: Osimhen ve Sane sahnede!

        Galatasaray'ın hazırlık maçında Lazio ile yapacağı maç öncesinde taraftarlar tüm biletleri tüketti. Osimhen ve Leroy Sane'nin imza töreni büyük bir coşkuya sahne olacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.08.2025 - 13:42 Güncelleme: 02.08.2025 - 13:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Galatasaray'da büyük şölen günü!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Galatasaray'da bugün RAMS Park'ta oynanacak olan Lazio maçı öncesinde inanılmaz anlar yaşanacak. Sarı-kırmızılılar 21.00'de başlayacak karşılaşmadan yaklaşık 2 saat öncesinde yeni sezon forma lansmanını gerçekleştirecek.

        KAPALI GİŞE

        Ardından da taraftarların beklediği Victor Osimhen ve Leroy Sane için görkemli bir imza töreni düzenlenecek. Sarı-kırmızılı taraftarlar satışa sunulan 50 bin bilete adeta akın ederken RAMS Park'ı kapalı gişe yapacak.

        OSIMHEN VE SANE SAHNEDE

        Türkiye'de görülmemiş bir imza töreni ve gelir elde edilecek. Saatler 19.00'u gösterdiğinde forma lansmanının ardından Osimhen ve Sane sahneye çıkacak.

        5 MİLYON EURO GELİR HEDEFİ

        Görkemli bir törenle 50 bin taraftarın önünde imza atacak olan 2 dünya yıldızı, büyük bir ses getirecek. Galatasaray yönetimi bilet satışları ve ürünlerde 1 gün içerisinde yaklaşık 5 milyon Euro gelir elde etmeyi planlıyor.

        Böylece imza törenini ve Lazio maçını önemli bir gelir kaynağına dönüştürecek olan sarı-kırmızılılar, Osimhen'in bonservisine destek sağlayacak. Ayrıca teknik direktör Okan Buruk Lazio önünde birçok isme şans verecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kamuda zam pazarlığında düğüm çözüldü
        Kamuda zam pazarlığında düğüm çözüldü
        Evlilik teklifi uçağı düşürmüş!
        Evlilik teklifi uçağı düşürmüş!
        Mehmet Öz'ün kardeşi Seval Öz de Trump yönetimine giriyor
        Mehmet Öz'ün kardeşi Seval Öz de Trump yönetimine giriyor
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Trafik magandaları baltayla saldırdı
        Trafik magandaları baltayla saldırdı
        Türkiye'den Suriye'ye doğalgaz akışı başladı
        Türkiye'den Suriye'ye doğalgaz akışı başladı
        Avrupa'da biten tüm transferler!
        Avrupa'da biten tüm transferler!
        İhracatta temmuz rekoru
        İhracatta temmuz rekoru
        Trump, İstatistik Bürosu Başkanı'nı kovdu
        Trump, İstatistik Bürosu Başkanı'nı kovdu
        24 yıllık araştırma dünyaca bilinen tıp dergisinde yayımlandı; aşı karşıtlarına yanıt oldu
        24 yıllık araştırma dünyaca bilinen tıp dergisinde yayımlandı; aşı karşıtlarına yanıt oldu
        Sahte e-imza sistemiyle istila girişimi!
        Sahte e-imza sistemiyle istila girişimi!
        İkinci kez evlendiler
        İkinci kez evlendiler
        İkinci Osimhen devri
        İkinci Osimhen devri
        Beşiktaş'tan Chukwueze hamlesi!
        Beşiktaş'tan Chukwueze hamlesi!
        Üç harf tüm dünyayı birbirine bağladı!
        Üç harf tüm dünyayı birbirine bağladı!
        Salamda domuz, sucukta tek tırnaklı eti
        Salamda domuz, sucukta tek tırnaklı eti
        Maaş almadan emeklilik hakkı
        Maaş almadan emeklilik hakkı
        Patatesin domates ile ne ilgili var? Araştırma sonucu şaşırttı!
        Patatesin domates ile ne ilgili var? Araştırma sonucu şaşırttı!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        AI2027 senaryosu: Yapay zeka insanlığın sonunu nasıl getirebilir?
        AI2027 senaryosu: Yapay zeka insanlığın sonunu nasıl getirebilir?