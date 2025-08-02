Trump'ın aday gösterdiği ikinci Türk olan Seval Öz, Senato karşısında

Uzun yıllar Google'ın sürücüsüz araç projesinin başında olan ve ABD Başkanı Donald Trump tarafından mart ayında Ulaştırma Bakan Yardımcılığı için aday gösterilen Seval Öz, Senato'dan onay almak için bir sunum gerçekleştirdi.

Projelerini anlatmak için ABD Senatosu'nda söz alan Seval Öz, “Ulaştırma alanında geleceği şekillendirmek için büyük şans. İnsanların hayatlarını kurtarma görevinin önemine inanıyorum. Her yıl binlerce insan trafik kazasında hayatını kaybediyor. biz binlerce Amerikalının hayatını kurtarma teknolojisine sahibiz. Bunu neden yapmayalım ki?” diye konuştu.

Sunumunda yeni nesil ulaşıma da dikkat çeken Seval Öz, “Ulusal bir çerçevede ve ulaştırma teknolojilerini kullanarak beraber çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum. Yeni nesil ulaşımın vaadi daha iyi sürücüler yetiştirmekle ilgili olacak" dedi.

“KONGRE ONAYINI BEKLİYORUM”

Seval Öz, Kongre'nin de onayını alırsa ağabeyi Mehmet Öz gibi Oval Ofis'te yemin edecek ve Ulaştırma Bakan Yardımcılığı koltuğuna oturacak.

Konyalı kalp doktoru Prof. Dr. Mustafa Öz'ün ikinci çocuğu olan Seval Öz, Silikon Vadisi’nde dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ağırlamış ve sürücüsüz aracı tanıtmıştı.