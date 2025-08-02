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        Haberler Dünya Trump'ın aday gösterdiği ikinci Türk olan Seval Öz, Senato karşısında | Dış Haberler

        Trump'ın aday gösterdiği ikinci Türk olan Seval Öz, Senato karşısında

        Trump'ın sağlık denetleme kurumunda görev verdiği Türk kalp cerrahı Mehmet Öz'den sonra, Öz'ün kardeşi Seval Öz de Trump yönetiminde görev almaya hazırlanıyor. Google'ın sürücüsüz araç projesini geliştiren isim olan Seval Öz, Ulaştırma Bakan Yardımcısı olmak için bu hafta Senato karşısına çıktı. Son söz ise kongrede. Kongre, ağabeyi Mehmet Öz gibi Seval Öz için de oylama yapacak. Seval Öz, Senato karşısındaki sunumunu Habertürk'ten Öznur Karslı Çetiner ile paylaştı.

        Kaynak
        Haber Merkezi
        Giriş: 02.08.2025 - 11:59 Güncelleme: 02.08.2025 - 12:22
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        Mehmet Öz'ün kardeşi Seval Öz de Trump yönetimine giriyor
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        Uzun yıllar Google'ın sürücüsüz araç projesinin başında olan ve ABD Başkanı Donald Trump tarafından mart ayında Ulaştırma Bakan Yardımcılığı için aday gösterilen Seval Öz, Senato'dan onay almak için bir sunum gerçekleştirdi.

        Projelerini anlatmak için ABD Senatosu'nda söz alan Seval Öz, “Ulaştırma alanında geleceği şekillendirmek için büyük şans. İnsanların hayatlarını kurtarma görevinin önemine inanıyorum. Her yıl binlerce insan trafik kazasında hayatını kaybediyor. biz binlerce Amerikalının hayatını kurtarma teknolojisine sahibiz. Bunu neden yapmayalım ki?” diye konuştu.

        Sunumunda yeni nesil ulaşıma da dikkat çeken Seval Öz, “Ulusal bir çerçevede ve ulaştırma teknolojilerini kullanarak beraber çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum. Yeni nesil ulaşımın vaadi daha iyi sürücüler yetiştirmekle ilgili olacak" dedi.

        “KONGRE ONAYINI BEKLİYORUM”

        Seval Öz, Kongre'nin de onayını alırsa ağabeyi Mehmet Öz gibi Oval Ofis'te yemin edecek ve Ulaştırma Bakan Yardımcılığı koltuğuna oturacak.

        Konyalı kalp doktoru Prof. Dr. Mustafa Öz'ün ikinci çocuğu olan Seval Öz, Silikon Vadisi’nde dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ağırlamış ve sürücüsüz aracı tanıtmıştı.

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        #Seval Öz
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