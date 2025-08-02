haftanın kitapları

HORTLAKLARI DURDURUN

(Aslı Tohumcu)



Öykü ve romanlarıyla her yaşa ulaşan Aslı Tohumcu, okurlarını bu kez hem hayal hem okul koridorlarında hayat bulan gerilim dolu hikâyelere davet ediyor: Okul gazetesinin en sevilen sayfası, Barın’ın yazdığı korku öyküleriydi. Ancak öğrenciler kadar öğretmenlerin de tutkuyla takip ettiği bu öykülere veli şikâyeti nedeniyle son verildi. Okurları üzen, Barın’ı ise yıkan bu karara karşı çözüm iki öğretmenden ve 1990’lı yıllardan geldi: Okuldan bağımsız bir ‘fanzin’ yayımlamak için gereken donanıma sahiplerdi! Barın ve arkadaşları, Nur ve Mazlum öğretmenlerin yardımıyla okuldaki eski baskı makinesini kullanarak KARNAVAL’a hayat verdiler. Ancak birileri fanzinin de yoluna taş koymaya kararlıydı. Duvarlardaki uğursuz tehdit yazılarını okul koridorlarındaki ürpertici fısıltılar izledi. Artık okul da öğrenciler de tehlikedeydi çünkü sabotajı yapan her kimse, baskı durana dek durmayacağı kesindi! Kimin korku öyküleriyle bu kadar derdi olabilirdi ki?..