Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.746,98 %0,04
        DOLAR 40,6438 %0,04
        EURO 47,1318 %1,51
        GRAM ALTIN 4.395,45 %2,23
        FAİZ 39,97 %-0,79
        GÜMÜŞ GRAM 48,42 %0,84
        BITCOIN 113.722,00 %-0,16
        GBP/TRY 54,0101 %0,56
        EUR/USD 1,1587 %1,51
        BRENT 69,67 %-2,83
        ÇEYREK ALTIN 7.186,56 %2,23
        Haberler Ekonomi Alışveriş Bakanlık taklit ve tağşiş listesini güncelledi: Salamda domuz, sucukta tek tırnaklı eti - Alışveriş Haberleri

        Bakanlık taklit ve tağşiş listesini güncelledi: Salamda domuz, sucukta tek tırnaklı eti

        Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş ve sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesini yeniledi. Listeye toplam 64 yeni ürün eklendi. Yapılan denetimlerde zeytinyağlarında tohum yağları, dana kıyma ve lahmacun harcında sakatat ve kanatlı et çıktı. Zincir marketlerde de satılan bir salam markasında ise domuz eti çıktı. İşte bakanlığın 31 Temmuz 2025'te duyurduğu listeye göre uygunsuz bulunan markalar ve ürünler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.08.2025 - 10:58 Güncelleme: 02.08.2025 - 10:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Salamda domuz, sucukta tek tırnaklı eti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncellemeye devam ediyor.

        Numuneleri laboratuvar ortamında titizlikle inceleyerek satılan ürünlerin şartlara uygun olup olmadığını denetleniyor ve uygunsuz olanlar ifşa ediliyor.

        Bakanlık, "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresindeki bilgilere ekleme yaptı.

        DANA İSPANYOL SALAMDA DOMUZ ETİ ÇIKTI

        Taklit ve tağşiş yapılan gıdalar listesinin 'Aynı Değeri Taşımayan Madde Eklenmesi' bölümünde 40 yeni hileli ürün eklenirken taklit ve tağşişin 'Temel Özelliği Etkileyen İçerik Eksikliği' bölümüne ise 13 yeni hileli ürün eklendi. 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' listesine ise 11 ürün daha eklendi.

        REKLAM

        Bazı ürünlerde tek tırnaklı eti, kanatlı eti, sakatat, bitkisel yağ, gıdada kullanımına izin verilmeyen boya, ve ilaç etken maddeleri bulunduğu belirlenirken listede en dikkat çeken ise salamda domuz eti çıkması oldu. Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde faaliyet gösteren Bifet Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi'ne ait "Bifet" markalı "Dana İspanyol Salam" ürününde domuz eti tespit edildi.

        İşte sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesi:

        Temel Özelliği Etkileyen İçerik Eksikliği listesi:

        #resim#1281079#

        Aynı değeri taşımayan madde eklenen Liste:

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kamuda zam pazarlığında düğüm çözüldü
        Kamuda zam pazarlığında düğüm çözüldü
        Konya'da yaşandı! Gürültü yaptığı için bekçiler uyardı pompalıyla ateş açtı!
        Konya'da yaşandı! Gürültü yaptığı için bekçiler uyardı pompalıyla ateş açtı!
        Sahte e-imza sistemiyle istila girişimi!
        Sahte e-imza sistemiyle istila girişimi!
        AI2027 senaryosu: Yapay zeka insanlığın sonunu nasıl getirebilir?
        AI2027 senaryosu: Yapay zeka insanlığın sonunu nasıl getirebilir?
        Su seviyesi düştü, endemik balıklar öldü!
        Su seviyesi düştü, endemik balıklar öldü!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Arabada unutulan su sağlığınızı nasıl tehdit ediyor?
        Arabada unutulan su sağlığınızı nasıl tehdit ediyor?
        İkinci kez evlendiler
        İkinci kez evlendiler
        Beşiktaş'tan Chukwueze hamlesi!
        Beşiktaş'tan Chukwueze hamlesi!
        Üç harf tüm dünyayı birbirine bağladı!
        Üç harf tüm dünyayı birbirine bağladı!
        Maaş almadan emeklilik hakkı
        Maaş almadan emeklilik hakkı
        Kuvvetli rüzgar ve sağanak yağmur uyarıları
        Kuvvetli rüzgar ve sağanak yağmur uyarıları
        Patatesin domates ile ne ilgili var? Araştırma sonucu şaşırttı!
        Patatesin domates ile ne ilgili var? Araştırma sonucu şaşırttı!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Maraş dondurması dünyanın en iyi soğuk tatlısı seçildi
        Maraş dondurması dünyanın en iyi soğuk tatlısı seçildi
        Ülke genelinde ekmeğe zam
        Ülke genelinde ekmeğe zam
        "Almanya 4. Reich'a dönüşüyor"
        "Almanya 4. Reich'a dönüşüyor"
        Honda'dan Türkiye'ye yeniden yatırım kararı
        Honda'dan Türkiye'ye yeniden yatırım kararı
        Tarihe çimento bulaştı mı? 
        Tarihe çimento bulaştı mı? 