Maraş dondurması dünyanın en iyi soğuk tatlısı seçildi

"Türk dondurmasının kökeninin Kahramanmaraş şehrine dayandığına inanılır, zaten ismini de buradan alır. Onu diğer dondurma çeşitlerinden ayıran en önemli özelliği, erimeye karşı dayanıklı olması ve yoğun, sakız gibi çiğnenebilir bir dokuya sahip olmasıdır.