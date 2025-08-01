Maraş dondurması dünyanın en iyi soğuk tatlısı seçildi
Taste Atlas (Lezzet Atlası) okurlarının verdiği oylamadan yola çıkarak 'dünyanın en iyi soğuk tatlıları'nı belirledi. Yoğun aroması ve kıvamıyla yabancı turistlerin de vazgeçilmezi olan Maraş dondurması listede birinci sırada yer aldı
Geleneksel tarifler ile otantik restoranların öne çıkarılması için içerik üreten Taste Atlas (Lezzet Atlası), kullanıcılarının oylarından yola çıkarak 'dünyanın en iyi soğuk tatlıları'nı hazırladı.
Okurların verdiği oylamayla belirlenen listede yoğun aroması, uzayan kıvamı ve lezzetiyle yabancı turistlerin de favori lezzetlerinden olan Maraş dondurması birinci sıraya yerleşti.
Taste Atlas Türk dondurmasını okurlarına şu cümlelerle anlattı:
"Türk dondurmasının kökeninin Kahramanmaraş şehrine dayandığına inanılır, zaten ismini de buradan alır. Onu diğer dondurma çeşitlerinden ayıran en önemli özelliği, erimeye karşı dayanıklı olması ve yoğun, sakız gibi çiğnenebilir bir dokuya sahip olmasıdır.
Bu özellikler, süt ve şeker karışımına iki kıvam arttırıcı maddenin eklenmesiyle sağlanır: Damla sakızı ve yabani orkide kökünden elde edilen salep. Aslında Kahramanmaraş bölgesinde yapılan dondurma, genellikle alışılmışın çok üzerinde salep içerir.
Bu yüzden bazen 'kesme dondurma' olarak adlandırılır. Bu kelime Türkçe'de 'kesmek' fiilinden gelir ve bu dondurma çeşidi genellikle bıçak ve çatal ile yenir. Türkiye'de dondurma genellikle sokakta satılsa da, aynı zamanda 'dondurmacı' adı verilen özel dükkânlarda da bulunur.
Bu dükkanların sahipleri, çoğu zaman yalnızca doğal aroma vericiler ve kekik, orkide çiçeği ve gevenle beslenen keçilerin sütünü kullanmakla kalmaz, kendi salep üretimlerini de yaparak özenli bir üretim süreci izler."
İkinci sırada ABD'den listeye giren 'frozen custard' adlı tatlı bulunuyor. Frozen custard (dondurulmuş muhallebi), yumurta, krema ve şekerle yapılıyor. İlk olarak New York'taki Coney Island'da bir panayır lezzeti olarak ortaya çıktığı belirtiliyor.
Listenin üçüncü sırasında ise İtalya'dan Antep fıstıklı 'gelato' var.
Onu, İngiltere'nin Cornwall bölgesiyle özdeşleşmiş geleneksel bir dondurma olan 'clotted cream ice cream' izliyor. Dondurma, Cornwall'a özgü tam yağlı süt, yumurta ve 'clotted cream' adı verilen yoğun kaymakla yapılıyor. Kaymak, dondurmaya kendine has bir lezzet ve kadifemsi bir doku kazandırıyor.
İlk 10'a giren lezzetler ise şöyle:
5- Kulfi, Hindistan
6- Limber, Porto Riko
7- Affogato, İtalya
8- Brownie sundae, ABD
9- Sorbetes, Filipinler
10- Fındıklı gelato, İtalya
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