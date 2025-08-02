Konya'da balkonda alkol alıp gürültü çıkardığı iddia edilen Berat Poçan (37), sokakta kendisini uyarak bekçilere pompalı tüfekle ateş açtı. Bekçilerin yanında bulunan belediye temizlik görevlisi Hidayet Zıpır (28), gözünden vurularak yaralandı. Zıpır'ın sağ gözünün görme yetisini kaybettiği öğrenilirken, şüpheli Poçan tutuklandı.

Olay, dün saat 02.30 sıralarında Selçuklu ilçesi Musalla Bağları Mahallesi Mahşer Sokak'ta meydana geldi. Evinin balkonunda kayınpederiyle birlikte alkol alıp gürültü çıkardığı iddia edilen Berat Poçan, sokaktan geçen 2 bekçi tarafından uyarıldı. Komşularının da tepkisine sinirlenen Poçan, pompalı tüfekle kendisini uyaran bekçilere ateş açtı. Bu sırada bekçilerin yanında bulunan Selçuklu Belediyesi temizlik görevlisi Hidayet Zıpır, gözünden ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

AMELİYATA ALINDI

Kanlar içinde yerde kalan Zıpır, Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Zıpır'ın, sağ gözünün görme yetisini kaybettiği öğrenildi.

Olaydan sonra Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan Berat Poçan, Konya Numune Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Poçan, sağlık kontrolünden geçirildiği sırada eşi H.S.P. "Berat ne olursa olsun senin yanındayım. Seni çok seviyorum" dedi. Berat Poçan, tutuklanarak cezaevine gönderildi.