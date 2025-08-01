Beşiktaş için flaş iddia: Samuel Chukwueze'nin menajeri İstanbul'da!
Transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş'ın, Milan'ın yıldız kanat oyuncusu Samuel Chukwueze'nin menajerini İstanbul'a getirdiği iddia edildi.
UEFA Avrupa Ligi'ne veda eden Beşiktaş'ta gözler transfere çevrilmiş durumda...
Kanat bölgesine öncelik veren siyah-beyazlılar için İtalya basınından bomba bir iddia ortaya atıldı.
Calciomercato'nun haberine göre Milan forması giyen Nijeryalı oyuncu Samuel Chukwueze'nin menajeri, siyah-beyazlılarla transfer görüşmeleri yapmak üzere İstanbul'a geldi.
Haberde Beşiktaş'ın Milan'a teklifte bulunduğu ancak İtalyan ekibnin bu teklifi yetersiz bulduğu kaydedildi.
Siyah-beyazlıların, Nijeryalı futbolcunun menajeriyle yapacağı görüşmenin ardından Milan'a yeni bir teklif yapabileceği ancak şu anda tarafların anlaşma şansının düşük olduğu belirtildi.
2023 sezonu başında Villarreal'den Milan'a transfer olan 26 yaşındaki kanat oyuncusunun, Serie A ekibinde beklentilerin altında kalması sonrası ayrılığı gündeme gelmişti.