Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Transfer Beşiktaş için flaş iddia: Samuel Chukwueze'nin menajeri İstanbul'da! - Futbol Haberleri

        Beşiktaş için flaş iddia: Samuel Chukwueze'nin menajeri İstanbul'da!

        Transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş'ın, Milan'ın yıldız kanat oyuncusu Samuel Chukwueze'nin menajerini İstanbul'a getirdiği iddia edildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.08.2025 - 21:00 Güncelleme: 01.08.2025 - 21:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        UEFA Avrupa Ligi'ne veda eden Beşiktaş'ta gözler transfere çevrilmiş durumda...

        2

        Kanat bölgesine öncelik veren siyah-beyazlılar için İtalya basınından bomba bir iddia ortaya atıldı.

        3

        Calciomercato'nun haberine göre Milan forması giyen Nijeryalı oyuncu Samuel Chukwueze'nin menajeri, siyah-beyazlılarla transfer görüşmeleri yapmak üzere İstanbul'a geldi.

        4

        Haberde Beşiktaş'ın Milan'a teklifte bulunduğu ancak İtalyan ekibnin bu teklifi yetersiz bulduğu kaydedildi.

        5

        Siyah-beyazlıların, Nijeryalı futbolcunun menajeriyle yapacağı görüşmenin ardından Milan'a yeni bir teklif yapabileceği ancak şu anda tarafların anlaşma şansının düşük olduğu belirtildi.

        6

        2023 sezonu başında Villarreal'den Milan'a transfer olan 26 yaşındaki kanat oyuncusunun, Serie A ekibinde beklentilerin altında kalması sonrası ayrılığı gündeme gelmişti.

        7

        Geçtiğimiz sezon Milan formasıyla 37 maça çıkan Samuel Chukwueze, 5 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

        8

        Sağ ve sol kanatta forma giyebilen Chukwueze'nin Milan ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Gençlerimizi marijinallerin insafına terk etmeyeceğiz"
        "Gençlerimizi marijinallerin insafına terk etmeyeceğiz"
        Trump'tan nükleer denizaltı açıklaması
        Trump'tan nükleer denizaltı açıklaması
        Sahte e-imza sistemiyle istila girişimi!
        Sahte e-imza sistemiyle istila girişimi!
        İtalya Başbakanı Meloni İstanbul'da
        İtalya Başbakanı Meloni İstanbul'da
        Putin: Birliklerimiz Ukrayna'da tüm cephelerde ilerliyor
        Putin: Birliklerimiz Ukrayna'da tüm cephelerde ilerliyor
        1 Ağustos 2025: Bugün ne oldu?
        1 Ağustos 2025: Bugün ne oldu?
        "Bir hayali gerçeğe dönüştürdük!"
        "Bir hayali gerçeğe dönüştürdük!"
        Ülke genelinde ekmeğe zam
        Ülke genelinde ekmeğe zam
        Çağla Tuğaltay cinayetinde 25 yıl sonra kritik gelişme
        Çağla Tuğaltay cinayetinde 25 yıl sonra kritik gelişme
        Katili balkondan geldi! Cinayetin ayak sesleri sosyal medyada!
        Katili balkondan geldi! Cinayetin ayak sesleri sosyal medyada!
        Fenerbahçe'de tarihi anlaşma özel bir galayla kutlandı!
        Fenerbahçe'de tarihi anlaşma özel bir galayla kutlandı!
        Tarihe çimento bulaştı mı? 
        Tarihe çimento bulaştı mı? 
        Honda'dan Türkiye'ye yeniden yatırım kararı
        Honda'dan Türkiye'ye yeniden yatırım kararı
        Maraş dondurması dünyanın en iyi soğuk tatlısı seçildi
        Maraş dondurması dünyanın en iyi soğuk tatlısı seçildi
        "Tam bir fiyasko"
        "Tam bir fiyasko"
        Adını hatıra ormanı ile yaşatacak
        Adını hatıra ormanı ile yaşatacak
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Dembélé de geldi
        Dembélé de geldi
        Kamu işçilerine son teklif
        Kamu işçilerine son teklif
        4 günlük çalışma sistemi işçiye de işverene de katkı sağlıyor
        4 günlük çalışma sistemi işçiye de işverene de katkı sağlıyor