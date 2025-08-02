Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar ve sağanak yağmur uyarıları
Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Marmara'nın güney ve doğusu, Ege ve Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun batı, güney ve doğu kesimleri ile Doğu Karadeniz gök gürültülü sağanak yağmurlu olacak. Hava sıcaklıkları iç ve doğu kesimlerde birkaç derece düşecek. Marmara'da poyraz etkili olurken, Doğu Anadolu'da lodos bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Hatay kıyıları, Sinop, Bolu, Kastamonu, Amasya, Tokat ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Rüzgarın; Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden, Doğu Anadolu’nun doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi tahmin tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının, iç ve doğu kesimlerde biraz azalacağı diğer bölgelerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Rüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun doğu ve güney kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey Ege kıyıları ve Doğu Anadolu’nun doğusunda kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi tahmin tahmin ediliyor.