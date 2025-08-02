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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar ve sağanak yağmur uyarıları - 2 Ağustos Hava Durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar ve sağanak yağmur uyarıları

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Marmara'nın güney ve doğusu, Ege ve Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun batı, güney ve doğu kesimleri ile Doğu Karadeniz gök gürültülü sağanak yağmurlu olacak. Hava sıcaklıkları iç ve doğu kesimlerde birkaç derece düşecek. Marmara'da poyraz etkili olurken, Doğu Anadolu'da lodos bekleniyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.08.2025 - 09:22 Güncelleme: 02.08.2025 - 09:22
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        Kuvvetli rüzgar ve sağanak yağmur uyarıları
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Hatay kıyıları, Sinop, Bolu, Kastamonu, Amasya, Tokat ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Rüzgarın; Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden, Doğu Anadolu’nun doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi tahmin tahmin ediliyor.

        İstanbul

        Kısmen Güneşli 31°

        Ankara

        Güneşli 33°

        İzmir

        Güneşli 35°

        Antalya

        Kısmen Güneşli 31°

        Trabzon

        Sağanak Yağış 29°

        Bursa

        Parçalı bulutlu 28°

        Adana

        Parçalı bulutlu 33°

        Diyarbakır

        Güneşli 39°

        Gaziantep

        Parçalı Bulutlu 35°

        Ağrı

        Güneşli 34°

        Hava sıcaklığının, iç ve doğu kesimlerde biraz azalacağı diğer bölgelerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

        Rüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun doğu ve güney kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey Ege kıyıları ve Doğu Anadolu’nun doğusunda kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi tahmin tahmin ediliyor.

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