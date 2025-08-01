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        Haberler Ekonomi Otomobil Honda'dan Türkiye'ye yeniden yatırım kararı - Otomobil Haberleri

        Honda'dan Türkiye'ye yeniden yatırım kararı

        Gebze'de otomobil ürettiği fabrikayı 2021 yılında kapatma kararı alan Honda, Türkiye'ye yeni bir yatırım yapmaya hazırlanıyor. Yapılan açıklamaya göre, Japon şirket İzmir'in Aliağa ilçesinde 760 milyon TL yatırım ile motosiklet fabrikası kuracak. 2026 yılının ortalarında üretime başlayacak fabrika, ilk etapta yılda 100 bin adet motosiklet üretecek. Honda'dan gelen açıklama ile birlikte, İzmir'de son 1 yıl içinde 2 global üretici üretim kararı almış oldu. Tayvanlı motosiklet üreticisi Kymco da, İzmir'de üretime başlayacağını Mayıs ayında duyurmuştu. Yiğitcan Yıldız yazdı...

        Giriş: 01.08.2025 - 11:01 Güncelleme: 01.08.2025 - 11:11
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        Honda'dan Türkiye'ye yeniden yatırım kararı
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        Japon üretici Honda, Türkiye'de yeniden üretim kararı aldı. Bundan 4 yıl önce Gebze'deki fabrikasında otomobil üretimine son veren Honda Türkiye, bu sefer motosiklet üretimi için kolları sıvadı.

        Yapılan açıklamaya göre, Japon şirket, küresel motosiklet satışlarını artırmak amacıyla İzmir’in Aliağa ilçesinde yeni bir motosiklet fabrikası yatırımı kararı aldı.

        Honda’nın İzmir’de kuracağı bu tesiste motosiklet üretimine 2026 yılının ortalarında başlanması planlanıyor. Motosiklet üretimine yıllık 100 bin adet kapasiteyle başlanacak tesiste, ilerleyen dönemde üretim kapasitesinin yıllık 200 bin adet olması hedefleniyor.

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        100 bin metrekarelik bir alanda üretime hazırlanan tesis için yatırımın toplam tutarı ise 760 milyon TL olarak belirlenirken, tesiste yaklaşık 300 kişiye de istihdam sağlanması öngörülüyor.

        TAYVANLI MARKA DA İZMİR'E GELDİ

        Tayvanlı motosiklet üreticisi Kymco da, Mayıs ayında İzmir'de üretime başlayacağını duyurmuştu.

        Kymco'nun Türkiye temsilcisi Doğan Trend Grubu tarafından hayata geçirilen tesisin yıllık kapasitesi 20 bin adet olarak açıklanıyor.

        Tayvanlı markanın motosikletleri İzmir'de üretilecek
        Tayvanlı markanın motosikletleri İzmir'de üretilecek

        İzmir’deki tesisi bölgesel bir merkez haline getirmeyi isteyen Tayvanlı marka, ilk etapta SkyTown125 modelini üretmeye hazırlanıyor.

        SATIŞLAR REKOR KIRDI

        Pandemi birlikte bireysel ve kurumsal ulaşım ihtiyacının artması Türkiye motosiklet pazarında önemli bir büyümeye yol açtı.

        Özellikle B Sınıfı ehliyet ile 125 cc'ye kadar motor kullanımına izin verilmesi, pazardaki üst üste rekorlar kırılmasına yol açmıştı.

        Geçtiğimiz yıl Türliye'de 1 milyon 206 bin sıfır kilometre motosiklet modeli yola çıktı. Böylece, Türkiye’de bulunan toplam motosiklet sayısı ise 6 milyon adedin üzerine ulaştı.

        Honda Türkiye ise, 2024 yılında yıllık 162 bin adet motosiklet satışıyla kendi rekorunu kırdı ve yüzde 13.4 pazar payına ulaştı.

        GEBZE'DE 24 YIL BOYUNCA OTOMOBİL ÜRETTİ

        Honda, 1997'den beri üretim faaliyetlerini sürdürdüğü Türkiye fabrikasında üretimi sonlandıracağını 2019'da duyurmuştu. O dönem yapılan açıklamada, söz konusu kararın, küresel otomotiv endüstrisindeki elektrifikasyon alanında yaşanan gelişmeler ve bu gelişmelere bağlı olarak uygun üretim kapasitesinin sağlanması gerekliliği nedeniyle alındığı kaydedilmişti.

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        2021'de Türkiye üretimini durduracak
        2021'de Türkiye üretimini durduracak

        Bu kapsamda, Türkiye fabrikası ile birlikte Honda'nın İngiltere'nin Swindon kentindeki tesisi de kapanmıştı. Avrupa'daki iki fabrikasını eş zamanlı olarak kapatan Honda, anavatanı Japonya başta olmak üzere Asya ve Amerika kıtasındaki tesislerine yoğunlaşma yolunu seçti.

        Gebze fabrikasında en son Civic modelinin üretimini yapan Honda, üretimi sonlandırmasın ardından tesisi 2021 yılında HABAŞ Topluluğu'na devretti.

        FABRİKADAKİ ÇALIŞANLARA 48 MAAŞ İKRAMİYE

        Japon üretici, Gebze'deki fabrikayı kapattığı Kasım 2021 tarihinde çalışanlarına ödediği ikramiye ile de gündeme gelmişti.

        Honda'dan çalışanlarına ikramiye jesti!
        Honda'dan çalışanlarına ikramiye jesti!

        Öyle ki, şirket fabrikada istihdam ettiği bin 100 çalışandan 10 yılını doldurmayanlara 40 maaş, 10 yıldan fazla çalışanlara ise 48 maaş ikramiye ödemesi yapmıştı.

        O dönem Habertürk'e özel açıklamalarda bulunan Honda Türkiye yetkilileri, ödenen tazminatlar ile ilgili olarak çalışanlara yatırım danışmanlığı hizmetinin de sunulduğunu bildirmişti.

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