Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Bursa'da alevler bağ evini sardı! İtfaiyenin inanılmaz mücadelesi kamerada! | Son dakika haberleri

        Bursa'da alevler bağ evini sardı! İtfaiyenin inanılmaz mücadelesi kamerada!

        Bursa'nın Kestel ile Gürsu ilçelerinde meydana gelen orman yangınında inanılmaz bir görüntü ortaya çıktı. Olayda bir bağ evine ilerleyen alevlerin önü, itfaiye ekibinin ters rüzgara rağmen yaptığı müdahaleyle kesildi. Korku dolu anlar anbean kameraya yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.08.2025 - 11:09 Güncelleme: 01.08.2025 - 12:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Alevler bağ evini sardı! İtfaiyenin inanılmaz mücadelesi kamerada!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bursa'nın Kestel-Gürsu ilçelerindeki orman yangınında DHA kamerası canlı yayındayken, bir bağ evine ilerleyen alevlerin önü, itfaiye ekibinin ters rüzgara rağmen yaptığı müdahaleyle kesildi.

        DHA'nın haberine göre o anlar kameraya yansırken, yaşadığı korku dolu anları anlatan ev sahibi Hüseyin Ünlü (65), “Alevler aşağıdan bizim bağ evine doğru gelince, itfaiye ekibi de bizim evimizi kurtarabilmek için, büyük risk alarak ki olası kötü bir durumda geri çıkma şansları yoktu, evimizin önüne kadar gelerek su bastılar. Allah razı olsun” dedi.

        REKLAM

        4 GÜN SONRA KONTROL ALTINA ALINDI

        Bursa’da 26 Temmuz’da başlayan ve 4 gün sonra kontrol altına alınan Kestel-Gürsu ilçelerindeki orman yangını, geride kararmış arazileri ve küle dönmüş ağaçları bıraktı. Alevler sadece ağaçlara değil, orman çevresindeki bazı yapılara da zarar verdi. Yangında çok sayıda ağacın yanı sıra ev, ahır, ağıl ve bahçeler de zarar gördü. 4 gün boyunca süren orman yangınında ekipler, yoğun mücadele etti. 27 Temmuz Pazar günü DHA kamerası Gürsu ilçesinde canlı yayındayken, alevlerin bir bağ evine ilerleyişi, itfaiye ekibinin ters rüzgara rağmen yaptığı müdahaleyle engellenerek, bağ evi yanmaktan son anda kurtarıldı. O anlar kameraya yansıdı.

        REKLAM

        "YANGININ NEREDEN GELECEĞİ BELLİ DEĞİLDİ"

        Yaşadığı korku dolu anları anlatan ve yanmak üzere olan evini gözyaşlarıyla izlediğini belirten Hüseyin Ünlü, “O günleri Allah bir daha yaşatmasın. Yukarıdan helikopterler, uçaklar, yerden arazözler, itfaiyeler, vatandaşlar, herkes canla başla çalışıyordu. Yangın bir anda başka bir yere sıçrıyordu. Kozalak patlıyor, ateş bir anda başla yere sıçrıyor. Yani yangının nasıl nereden geleceği belli olmadığı için, biz de burada kendi yerimizi, arkadaşlarımızın yerini gözleyebilmek için anca yukarıda durabildik” diye konuştu.

        "O ANI ANLATMAK MÜMKÜN DEĞİL"

        Yangının rüzgarın etkisiyle evine doğru ilerlemeye başladığını belirten Ünlü, “Yangın ilk başlarda üst sırtlardaydı, daha sonra rüzgarın etkisiyle aşağı döndü. Rüzgar alevleri yönlendirdi. Alevler benim bağ evime gelince korktuk. O anı anlatmak mümkün değil. Bizim canımız, ciğerimiz yanıyordu. Allah yardımcımız oldu. Sizler de itfaiye de yardım etti. Yangında hasar alan bir tek dış tuvalet. Onun da bir bölümü yandı. Tam bizim bağ evimize gelecekti ki kurtarıldı” ifadelerini kullandı.

        "İTFAİYE RİSK ALARAK EVİMİ KURTARDI"

        Ters rüzgara rağmen kendilerini riske atarak, bağ evini kurtaran İnegöl Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi İtfaiyesi’ne teşekkür eden Hüseyin Ünlü, “Alevler aşağıdan bizim bağ evine doğru gelince, itfaiye ekibi de bizim evimizi kurtarabilmek için büyük risk alarak ki olası kötü bir durumda geri çıkma şansları yoktu, evimizin önüne kadar gelerek su bastılar. Yani buranın yanmasını önlediler. Buraya sadece bir itfaiye girdi, 3 tanker de geride durup, su takviyesi yaptılar. İnegöl’den gelmişlerdi. Siz de şahit olmuştunuz zaten. Onlara çok teşekkür ediyoruz. Onlara minnettarız. Allah razı olsun. Onlar gerçekten görevlerini yapan, canla başla çalışan arkadaşlarımız. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Yangının ardından normal hayata dönmeye çalışıyoruz. Yangın kaynaklı hasarlarımızı toparlamaya çalışıyoruz.”

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Honda'dan Türkiye'ye yeniden yatırım kararı
        Honda'dan Türkiye'ye yeniden yatırım kararı
        4 günlük çalışma sistemi işçiye de işverene de katkı sağlıyor
        4 günlük çalışma sistemi işçiye de işverene de katkı sağlıyor
        "Tam bir fiyasko"
        "Tam bir fiyasko"
        Yunan yoğurdu
        Yunan yoğurdu
        Hurdadan Van Gölü canavarı!
        Hurdadan Van Gölü canavarı!
        Kamu işçilerine son teklif
        Kamu işçilerine son teklif
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Gedson, Beşiktaş tarihine geçti!
        Gedson, Beşiktaş tarihine geçti!
        ABD'den Türkiye'ye yüzde 15 gümrük vergisi
        ABD'den Türkiye'ye yüzde 15 gümrük vergisi
        Yargıdan motokurye kararı
        Yargıdan motokurye kararı
        Dembélé de geldi
        Dembélé de geldi
        AYM'den Ergenekon kumpası hakimine ret!
        AYM'den Ergenekon kumpası hakimine ret!
        Saç ektirmek için İngiltere’den Türkiye’ye geldi hayatını kaybetti
        Saç ektirmek için İngiltere’den Türkiye’ye geldi hayatını kaybetti
        Trump Beyaz Saray'a 200 milyon dolarlık balo salonu yaptıracak
        Trump Beyaz Saray'a 200 milyon dolarlık balo salonu yaptıracak
        Güneş kremleri için 'hormon bozucu etki' uyarısı!
        Güneş kremleri için 'hormon bozucu etki' uyarısı!