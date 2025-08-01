Ergenekon davasında verdiği kararlarla tanınan ve FETÖ üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası alan eski hâkim Hasan Hüseyin Özese, Anayasa Mahkemesi’ne yaptığı bireysel başvuruda da sonuç alamadı. Yüksek Mahkeme, Özese’nin başvurusunu kabul edilemez bularak reddetti.

AYM: “KABUL EDİLEMEZ” BULDU

Özese, Anayasa Mahkemesi’ne yaptığı başvuruda, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) hakkında verdiği “tutukluluğun hukuka aykırı olduğu” kararına dayanarak yeniden yargılanma talebinde bulunduğunu, ancak bu talebin reddedildiğini belirtti. Bu gerekçeyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğini ileri sürdü. Ancak Anayasa Mahkemesi, başvuruyu kabul edilemez bularak yeniden yargılamanın önünü açmadı.

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KUMPAS DAVALARININ HAKİMİYDİ

Hasan Hüseyin Özese, uzun yıllar İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı olarak görev yaptı. 2013 yılına kadar yürüttüğü bu görev sırasında Ergenekon davasına bakan heyetin başkanıydı. Bu dönemde verdiği kararlar nedeniyle daha sonra FETÖ üyeliği ve örgütsel amaçla görevi kötüye kullanmak suçlamalarıyla yargılandı.

İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi, 2019 yılında Özese’yi FETÖ üyeliğinden 10 yıl hapis cezasına çarptırdı. 2024 yılında ise Yargıtay 8. Ceza Dairesi, Özese hakkında “zincirleme şekilde kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak” ve “görevi kötüye kullanmak” suçlarından toplam 22 yıl 6 ay hapis cezası verdi.