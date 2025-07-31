Fenerbahçe'ye Asensio'dan kötü haber! Transfer suya düştü
Fenerbahçe'ye Marco Asensio transferinde kötü haber geldi. İspanyol futbolcu ile anlaşma sağlansa da, maaş konusundaki anlaşmazlıklar nedeniyle transferin askıya alındığı aktarıldı.
Yeni sezon için kadrosunu güçlendirmeyi hedefleyen Fenerbahçe, Paris Saint-Germain'de forma giyen Marco Asensio'yu gündemine almıştı.
İspanyol futbolcuyla her konuda anlaşma sağlayan sarı-lacivertlilere kötü haber geldi.
AS'ın haberine göre; Yıldız futbolcunun transferi maaş konusundaki anlaşmazlıklar nedeniyle askıya alındı.
İspanyol oyuncu, Avrupa'nın üst düzey liglerinde oynamak istiyor. Fakat yıllık 10 milyon euro kazanan Asensio'nun maaş talebinin birçok Avrupa kulübüne fazla geldiği de aktarıldı.
Geçen sezonun ikinci yarısında Premier Lig ekibi Aston Villa'ya kiralanan Asensio, İngiliz ekibindeki performansıyla dikkat çekti. Asensio, Aston Villa'da 21 maçta 8 gol attı ve 1 asist yaptı.