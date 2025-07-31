Osimhen Türk futbol tarihine geçti!
Galatasaray, uzun süren uğraşlar neticesinde Napoli'den Victor Osimhen'i renklerine kattı ve oyuncuyu İstanbul'a getirdi. Nijeryalı yıldız, sarı-kırmızılılara imza atmasıyla birlikte Türk futbol tarihine geçti. İşte detaylar...
Galatasaray, uzun uğraşlar verdiği Victor Osimhen transferinde mutlu sona ulaştı ve Nijeryalı yıldızı İstanbul'a getirdi.
Sarı-kırmızılılar Napoli ile 40 milyon Euro peşin, 35 milyon Euro taksitli olmak üzere 75 milyon Euro'ya anlaşma sağladı.
Bunun yanı sıra İtalya'ya 2 yıl oyuncuyu satamayacak Cimbom, çeşitli maddelerle 5 milyon Euro'luk bonusları da kabul etti.
Bu transferin tamamlanmasıyla birlikte Victor Osimhen Türk futbol tarihine geçti ve açık ara farkla zirveye oturdu.
İşte Süper Lig'e transfer olan en pahalı futbolcular...
MOUSSA SOW
Lille > Fenerbahçe - 10 milyon Euro
RAUL MEIRELES
Chelsea > Fenerbahçe - 10 milyon Euro
YOUNES BELHANDA
Dinamo Kiev > Galatasaray - 10 milyon Euro
ERNEST MUÇİ
Legia Varşova > Beşiktaş - 10 milyon Euro
MAURO ICARDI
PSG > Galatasaray - 10 milyon Euro
AL MUSRATI
Braga > Beşiktaş - 11 milyon Euro
DIEGO CARLOS
Aston Villa > Fenerbahçe - 11.47 milyon Euro
SOFYAN AMRABAT
Fiorentina > Fenerbahçe - 12 milyon Euro
BRUMA
Sporting > Galatasaray - 13 milyon Euro
EMMANUEL EMENIKE
Spartak Moskova > Fenerbahçe - 13 milyon Euro
MBAYE DIAGNE
Kasımpaşa > Galatasaray - 13 milyon Euro
DANIEL GUIZA
Mallorca > Fenerbahçe - 14 milyon Euro
NICOLO ZANIOLO
Roma > Galatasaray - 15 milyon Euro
CENGİZ ÜNDER
Marsilya > Fenerbahçe - 15 milyon Euro
JARDEL
Porto > Galatasaray - 17.05 milyon Euro
GABRIEL SARA
Norwich City > Galatasaray - 18 milyon Euro
YOUSSEF EN-NESYRI
Sevilla > Fenerbahçe - 19.5 milyon Euro
ORKUN KÖKÇÜ*
Benfica > Beşiktaş - 25 milyon Euro
VICTOR OSIMHEN
Napoli > Galatasaray - 75 milyon Euro