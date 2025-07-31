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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Osimhen Türk futbol tarihine geçti! - Galatasaray Haberleri

        Osimhen Türk futbol tarihine geçti!

        Galatasaray, uzun süren uğraşlar neticesinde Napoli'den Victor Osimhen'i renklerine kattı ve oyuncuyu İstanbul'a getirdi. Nijeryalı yıldız, sarı-kırmızılılara imza atmasıyla birlikte Türk futbol tarihine geçti. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.07.2025 - 09:41 Güncelleme: 31.07.2025 - 09:41
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        Galatasaray, uzun uğraşlar verdiği Victor Osimhen transferinde mutlu sona ulaştı ve Nijeryalı yıldızı İstanbul'a getirdi.

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        Sarı-kırmızılılar Napoli ile 40 milyon Euro peşin, 35 milyon Euro taksitli olmak üzere 75 milyon Euro'ya anlaşma sağladı.

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        Bunun yanı sıra İtalya'ya 2 yıl oyuncuyu satamayacak Cimbom, çeşitli maddelerle 5 milyon Euro'luk bonusları da kabul etti.

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        Bu transferin tamamlanmasıyla birlikte Victor Osimhen Türk futbol tarihine geçti ve açık ara farkla zirveye oturdu.

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        İşte Süper Lig'e transfer olan en pahalı futbolcular...

        6

        MOUSSA SOW

        Lille > Fenerbahçe - 10 milyon Euro

        7

        RAUL MEIRELES

        Chelsea > Fenerbahçe - 10 milyon Euro

        8

        YOUNES BELHANDA

        Dinamo Kiev > Galatasaray - 10 milyon Euro

        9

        ERNEST MUÇİ

        Legia Varşova > Beşiktaş - 10 milyon Euro

        10

        MAURO ICARDI

        PSG > Galatasaray - 10 milyon Euro

        11

        AL MUSRATI

        Braga > Beşiktaş - 11 milyon Euro

        12

        DIEGO CARLOS

        Aston Villa > Fenerbahçe - 11.47 milyon Euro

        13

        SOFYAN AMRABAT

        Fiorentina > Fenerbahçe - 12 milyon Euro

        14

        BRUMA

        Sporting > Galatasaray - 13 milyon Euro

        15

        EMMANUEL EMENIKE

        Spartak Moskova > Fenerbahçe - 13 milyon Euro

        16

        MBAYE DIAGNE

        Kasımpaşa > Galatasaray - 13 milyon Euro

        17

        DANIEL GUIZA

        Mallorca > Fenerbahçe - 14 milyon Euro

        18

        NICOLO ZANIOLO

        Roma > Galatasaray - 15 milyon Euro

        19

        CENGİZ ÜNDER

        Marsilya > Fenerbahçe - 15 milyon Euro

        20

        JARDEL

        Porto > Galatasaray - 17.05 milyon Euro

        21

        GABRIEL SARA

        Norwich City > Galatasaray - 18 milyon Euro

        22

        YOUSSEF EN-NESYRI

        Sevilla > Fenerbahçe - 19.5 milyon Euro

        23

        ORKUN KÖKÇÜ*

        Benfica > Beşiktaş - 25 milyon Euro

        24

        VICTOR OSIMHEN

        Napoli > Galatasaray - 75 milyon Euro

        25

        *Orkun Kökçü'nün transferi 2026 yazında gerçekleşecek.

        Bu listede 10 milyon Euro ve üzerindeki futbolcular derlenmiştir.

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