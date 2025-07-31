Kırgızistan'ın asırlık geleneği: Kartal terbiyeciliği
Kırgızistan'ın Issık Göl bölgesinde, yüzyıllardır sürdürülen kartal terbiyeciliği geleneği genç kuşakların ilgisiyle yeniden hayat buldu
Kırgızistan’ın Issık Göl bölgesinde, yüzyıllardır sürdürülen kartal terbiyeciliği geleneği yeniden canlanıyor.
Münüşkör adı verilen bu gelenekte, 'bürkütçü' olarak adlandırılan eğitmenler, kartalları henüz yavruyken doğadan alıp özel bir eğitimle yetiştiriyor.
Eğitim süreci boyunca kartal ile eğitmeni arasında güçlü bir bağın kurulduğu bu eğitimin ardından kartallar, gelenek gereği yeniden doğaya salınıyor.
Sovyetler Birliği döneminde yok olma tehlikesi geçiren bu kültür, bugün genç kuşakların ilgisiyle yeniden hayat buluyor.
Kartal terbiyeciliği, yalnızca bir avcılık yöntemi değil; aynı zamanda sabır, sadakat ve kültürel mirasın önemli bir simgesi olarak kabul ediliyor.