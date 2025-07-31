Çin sel felaketiyle mücadele ediyor: En az 60 kişi öldü

Pekin Belediye Başkan Yardımcısı Xia Linmao, Pekin'de 44 kişinin öldüğünü ve 9 kişinin de kayıp olduğunu söyledi.

Bir hafta önce başlayan şiddetli yağışlar Pekin ve çevresindeki illerde zirveye ulaştı ve Miyun'da 573,5 mm'ye varan yağışlar görüldü. Yerel medya bu seviyeleri, yağışları "son derece yıkıcı" olarak tanımladı.

Pekin'de yıllık ortalama yağış miktarı 600 mm civarında. Yetkililer, yakındaki Hebei eyaletinde yoğun yağışlar sonucunda 16 kişinin öldüğünü duyurdu.

Pekin'in hemen dışındaki Chengde kentinde ise en az 8 kişi öldü, 18 kişiden ise haber alınamıyor.

Devlet televizyonu Xinhua'nın haberine göre ölümler Hebei eyaletindeki Chengde'nin Xinglong bölgesindeki köylerde meydana geldi.

Yıllık yağış beklentilerinin yüzde 80 ila 90’ı bir günde kaydedilmişti

Meteoroloji, "Bazı bölgelerde, bir gün içerisinde yıllık beklentilerin yüzde 80 ila 90’ı seviyesine ulaşacak şekilde yağışlar kaydedildi. Kısa süre içinde bu ölçekte yağışlara dayanabilecek sistemlerin sayısı çok az. Bölgedeki coğrafi yapı da afete davetiye çıkardı. Kuzey ve batı yönlerinde bulunan dağlar nemli havayı hapsederek sıra dışı yağışlara neden oldu" açıklamasını yaptı.

Meteoroloji uzmanlarının iklim değişikliğiyle ilişkilendirdiği aşırı yağışlar ve şiddetli seller Çinli politika yapıcılar için büyük zorluklar oluştururken, yetkililer fabrika faaliyetlerindeki yavaşlamayı kısmen bu tür olaylara bağlıyor.