Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında 31 Temmuz Perşembe günü (yarın) Polonya'da Arda Turan'ın çalıştırdığı Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya gelecek.

Krakow kentindeki Reymana Stadı'nda oynanacak müsabaka TSİ 21.00'de başlayacak.

Mücadeleyi İspanya Futbol Federasyonundan hakem Juan Martinez Munuera yönetecek.

İlk maçta sahasında 4-2 mağlup olan siyah-beyazlı futbol takımı, deplasmanda iyi bir reaksiyon göstererek tur için gerekli sonucu almayı hedefliyor.

🇹🇷 Temsilcimiz Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turunda Shakhtar Donetsk ile oynayacağı rövanş maçı, yarın saat 21.00'de şifresiz olarak sadece HT Spor'da! 📺 #UEL pic.twitter.com/9oNIAiK8A1 — HT Spor (@HTSpor) July 30, 2025

DEV HEYECAN HT SPOR'DA!

Shakhtar Donetsk ile Beşiktaş arasındaki tur mücadelesinin heyecanı bir kez daha HT Spor'da yaşanacak. Zorlu karşılaşma HT Spor TV ve HT Spor Youtube'dan şifresiz olarak canlı yayınlanacak.

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İLK MAÇTAKİ OYUN VE SKOR MORALLERİ BOZDU Beşiktaş'ın Shaktar karşısında turun ilk maçında ortaya koyduğu oyun ve aldığı skor, siyah-beyazlı camiada ve taraftarlarda karamsar bir hava oluşturdu. Ukrayna ekibine karşı maç boyunca pozisyona girmekte zorlanan "Kara kartal", takım savunmasındaki sorunlarla da zor anlar yaşadı. Beşiktaş, ilk karşılaşmadaki 4-2'lik yenilginin ardından ikinci maçta tur için önemli reaksiyon göstermek zorunda.

BEŞİKTAŞ NASIL TUR ATLAR? Beşiktaş'ın 4-2 kaybettiği ilk maçın rövanşında turu geçebilmek için en az 3 farklı galibiyete ihtiyacı var. REKLAM Shakhtar Donetsk karşısında siyah-beyazlı takımın alacağı 2 farklı tüm galibiyetlerde mücadele uzatmalara gidecek. Öte yandan alacağı tüm galibiyet ve beraberliklerin yanı sıra tek farklı yenilgilerde ise Ukrayna temsilcisi bir üst tura yükselecek. TURU GEÇMESİ HALİNDE MUHTEMEL RAKİPLER BELLİ Siyah-beyazlı takımın UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Shakhtar Donetsk'i geçmesi durumunda ise muhtemel rakipleri geçen hafta yapılan kura çekiminde belli oldu. Beşiktaş, 3. eleme turunda Şampiyonlar Ligi'ndeki Rangers (İskoçya)-Panathinaikos (Yunanistan) eşleşmesinin kaybedeniyle karşı karşıya gelecek. Rangers, sahasındaki ilk maçta Panathinaikos'u 2-0 yendi.