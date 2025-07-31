ABD'li Senatör Sanders, İsrail'in kısıtlaması nedeniyle Gazze halkının açlık çektiğini belirtti

İSRAİL GAZZE'DE YARDIM BEKLEYENLERE SALDIRDI

İsrail ordusunun, dün Gazze Şeridi'nin kuzeyinde insani yardım almak için bekleyenlere dönük işlediği "korkunç katliamda" 51 Filistinlinin öldüğü, 648 kişinin yaralandığı bildirildi.

Gazze'deki hükümetin medya ofisinden yapılan yazılı açıklamada, dün Sudaniyye bölgesinde kanlı bir katliam işlendiği belirtilerek, saldırıda ölenlerin sayısı güncellendi. Zikim bölgesinden gelen tırlardan un ve insani yardım almaya giden Filistinlilerin, Sudaniyye bölgesinde hedef alındığı aktarılan açıklamada, bu saldırıda "sadece 3 saat içinde" 51 kişinin öldüğü ve 648 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Açıklamada, dün Gazze'ye sadece 112 tır insani yardım girişi olduğu, bunların çoğunun da İsrail'in meydana getirdiği kasıtlı ve sistematik kaos ortamında yağmalandığı ifade edildi.