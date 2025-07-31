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        Haberler Dünya ABD'li Senatör Sanders, İsrail'in kısıtlaması nedeniyle Gazze halkının açlık çektiğini belirtti | Dış Haberler

        ABD'li Senatör Sanders, İsrail'in kısıtlaması nedeniyle Gazze halkının açlık çektiğini belirtti

        7 Ekim 2023'ten bu yana dünyanın gözü önünde İsrail'in saldırılarına maruz kalan Gazze, İsrail'in insani yardım girişini kısıtlaması nedeniyle son günlerde açlık kriziyle boğuşuyor. Açlık sebebiyle 147 kişinin hayatını kaybettiği Gazze'deki felakete dikkat çeken ABD'li Senatör Sanders, İsrail'in Gazze'ye insani yardım girişini kısıtlaması nedeniyle bölgede kitlesel yetersiz beslenme yaşandığını ve onlarca çocuğun açlıktan öldüğünü söyledi.

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 31.07.2025 - 10:43 Güncelleme: 31.07.2025 - 10:43
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        "İnsanlık dışı politikaların sonucunda Gazze halkı açlık çekiyor"
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        ABD'li bağımsız Senatör Bernie Sanders, İsrail'in Gazze'ye insani yardım girişini kısıtlaması nedeniyle bölgede kitlesel yetersiz beslenme yaşandığını ve onlarca çocuğun açlıktan öldüğünü söyledi.

        Sanders, X sosyal medya hesabından paylaştığı videosunda, Gazze'deki insani krize ilişkin açıklamalarda bulundu.

        İsrail'in yaklaşık 11 hafta boyunca Gazze'ye hiçbir insani yardımın girmesine izin vermediğini, bu süreçte gıda, su ve ilaç akışının tamamen durduğunu hatırlatan Sanders, uluslararası baskılar sonucu Gazze'ye sınırlı miktarda yardımın girdiğini ancak bunun yeterli olmadığını kaydetti.

        Sanders, "Bu insanlık dışı politikaların sonucunda Gazze halkı kitlesel yetersiz beslenme yaşıyor. Düzinelerce çocuk açlıktan öldü." dedi.

        İSRAİL GAZZE'DE YARDIM BEKLEYENLERE SALDIRDI

        İsrail ordusunun, dün Gazze Şeridi'nin kuzeyinde insani yardım almak için bekleyenlere dönük işlediği "korkunç katliamda" 51 Filistinlinin öldüğü, 648 kişinin yaralandığı bildirildi.

        Gazze'deki hükümetin medya ofisinden yapılan yazılı açıklamada, dün Sudaniyye bölgesinde kanlı bir katliam işlendiği belirtilerek, saldırıda ölenlerin sayısı güncellendi. Zikim bölgesinden gelen tırlardan un ve insani yardım almaya giden Filistinlilerin, Sudaniyye bölgesinde hedef alındığı aktarılan açıklamada, bu saldırıda "sadece 3 saat içinde" 51 kişinin öldüğü ve 648 kişinin yaralandığı kaydedildi.

        Açıklamada, dün Gazze'ye sadece 112 tır insani yardım girişi olduğu, bunların çoğunun da İsrail'in meydana getirdiği kasıtlı ve sistematik kaos ortamında yağmalandığı ifade edildi.

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        GAZZE'DE 60 BİN KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

        İsrail saldırılarının başlamasından bu yana Gazze'de 60 bin kişinin hayatını kaybettiğini, 140 binden fazlasının da yaralandığını söyleyen Sanders, bu kayıpların yüzde 60'ının kadınlar, çocuklar ve yaşlılardan oluştuğunu vurguladı.

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        Sanders, Gazze'deki konutların yüzde 90'ından fazlasının yaşanamaz hale geldiğini, yüzlerce okulun bombalandığını, sağlık sisteminin neredeyse tamamen çöktüğünü ve bölgede elektriğin bulunmadığını ifade etti.

        ABD hükümetinin son yıllarda İsrail'e on milyarlarca dolar askeri yardım sağladığını hatırlatan Sanders, "Başka bir deyişle, vergilerimiz ve silahlarımız bu vahşeti destekliyor. Amerikan halkı, vergilerinin Gazze'de çocukları aç bırakmak için kullanılmasını istemiyor." ifadesini kullandı.

        Sanders, İsrail'deki "aşırı sağcı ve ırkçı Binyamin Netanyahu hükümetine" yönelik bazı silah satışlarının derhal sonlandırılması için Senato'daki oylamada "baskı yapacağını" belirtti.

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