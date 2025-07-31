CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun aday olamaması durumunda, "Ben değilim" dedi.

CHP lideri Özgür Özel SÖZCÜ TV'de yayımlanan Para Politika programının konuğu oldu.

Özel, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan İmamoğlu'nun aday olmadığı durumda "Ben aday değilim" dedi.

CHP lideri Özgür Özel açılamalarında şu ifadeleri kullandı:

"Hangisine dokunsanız bin tane şey anlatırım. Hepsi yalan hepsi iftira Kemal beye de iftira atılıyor. Hırsızın CHP'li AKP'li olmaz. Biz bu insanlardan kefil olmasak birlikte yürür müyüz?

Mansur Başkan güzel bir çalışma yapmıştı. Aziz İhsan Aktaş kimden ne ihale almışsa sayısal verilerle dökmüş bu ihalelerin yüzde 84'e AKP'lilerden yüzde 16'sını CHP'lilerden almış. Belediyeyi bizden aldıktan önce de sonra da aynı yürütmüş."

ADAY SİZ MİSİNİZ SORUSUNA: 'BEN DEĞİLİM' YANITI

İmamoğlu'nun adaylaşamadığı durumda ne yapacaksınız sorusuna yanıt veren Özel, "O durumda aday ben değilim" dedi.