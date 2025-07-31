Osimhen'in Galatasaray'la tanışma hikayesi: Hermoso transferinin iptali!

Galatasaray camiası aylardır yolunu gözlediği Victor Osimhen'e nihayet kavuştu, Nijeryalı golcü İstanbul'a geldi.

Osimhen'in sarı-kırmızı renklerle tanışması ise ardında barındırdığı ilginç hikayeyle dikkat çekiyor...

2024-2025 sezonunun başı, aylardan eylül; Galatasaray hiç beklenmedik şekilde Nijeryalı yıldızı Napoli'den kiralayarak Türk futbol tarihine geçecek transferin ilk adımını attı...

Süper Lig'in dördüncü hafta müsabakası için Adana Demirspor deplasmanına giden Galatasaray, sol bek ve sol stoper takviyelerini yapmayı planlıyordu.

Mario Hermoso ve Ismail Jakobs ile prensip anlaşmasına varan Galatasaray, Sportif A.Ş. yöneticisi Abdullah Kavukçu'nun uçağını Fransa'ya uçururken Mario Hermoso'nun son anda vazgeçip Roma'yla anlaşması planları altüst etti.

GARDI'NİN MESAJI FİTİLİ ATEŞLEDİ!

Ancak Galatasaray'ın önceki dönemlerde de iş birliği yaptığı aracı menajer George Gardi'den gelen haber her şeyin fitilini ateşledi: "Victor Osimhen boşa çıkacak. İlgilenir misiniz?"

Orta saha ve savunma arasındaki boşluğu kapatamadığı için gidişattan memnun olmayan Okan Buruk, bir süredir Icardi ve Batshuayi'yi antrenmanlarda birlikte kullanıyor, milli arayla birlikte 3-4-1-2 dizilimine dönmeyi planlıyordu. Osimhen gündemi, başarılı çalıştırıcıya soruldu ve yanıtı: "Osimhen'i alma fırsatımız varsa bunu kaçıramayız"

Galatasaray'ın o dönemki Futbol Direktörü Cenk Ergün, Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, Okan Buruk ve Abdullah Kavukçu, özel uçakla İtalya'ya uçtu; George Gardi'ye transfer yetkilendirilmesi yapıldı. Okan Buruk oyuncuyla telefonla konuştuktan sonra yüz yüze de görüştü ve planlarını anlattı.

Nijeryalı yıldızın ikna olması sonrasında Napoli ile pazarlıklar başladı. Sarı-kırmızılı kulüp, 12 milyon Euro'luk yıllık ücretin en az yarısı kadarını ödemeyi taahhüt etti; müzakereler sonucunda bonuslarla birlikte Napoli'yle anlaşma sağlandı.