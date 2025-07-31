Trump: Kimsenin dolara saldırmasına izin vermeyeceğiz

ABD Başkanı Trump, gazilere sağlanan ev kredilerine ilişkin yasanın imza töreninde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Trump, Hindistan ile dost ve müttefik iki ülke olduklarını ancak bu ülkenin ticari anlamda kendilerine adil davranmadığını savundu.

Hindistan'a uygulanacak yüzde 25'lik gümrük tarifesi konusunu değerlendiren Trump, Başbakan (Narendra) Modi'nin arkadaşı olduğunu ancak kendileriyle çok fazla ticaret yapmadıklarını söyledi.

Trump, Hindistan'ın ülkesine çok satış yaptığını ancak ABD'den çok satın alım yapmadığını belirterek, "Neden biliyor musunuz? Çünkü çok yüksek gümrük vergisi uyguluyorlar. Şimdi önemli ölçüde bunu düşürmeye hazırlar. Hindistan ile görüşüyoruz, neler olacağını göreceğiz." ifadelerini kullandı.

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Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'nın kurucuları arasında bulunduğu BRICS'i de hedef alan Trump, "Biliyorsunuz BRICS adında, temelde ABD'ye karşı olan bir grup ülke var ve Hindistan da bu grubun bir üyesi. Bu yapı, dolara bir saldırıdır. Kimsenin dolara saldırmasına izin vermeyeceğiz." yorumunu yaptı.

ABD'nin BRICS ülkelerine ciddi ticaret açığı verdiğini aktaran Trump, kendi başkanlığı döneminde bunun devam etmesine izin vermeyeceğini vurguladı.