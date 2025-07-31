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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Trump: Kimsenin dolara saldırmasına izin vermeyeceğiz - İş-Yaşam Haberleri

        Trump: Kimsenin dolara saldırmasına izin vermeyeceğiz

        ABD Başkanı Donald Trump, BRICS'in "ABD karşıtı bir grup ülkeden oluşan ve doları hedef alan" bir yapı olduğunu belirterek, "Kimsenin dolara saldırmasına izin vermeyeceğiz" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.07.2025 - 07:40 Güncelleme: 31.07.2025 - 07:40
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        "Kimsenin dolara saldırmasına izin vermeyeceğiz"
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        ABD Başkanı Trump, gazilere sağlanan ev kredilerine ilişkin yasanın imza töreninde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        Trump, Hindistan ile dost ve müttefik iki ülke olduklarını ancak bu ülkenin ticari anlamda kendilerine adil davranmadığını savundu.

        Hindistan'a uygulanacak yüzde 25'lik gümrük tarifesi konusunu değerlendiren Trump, Başbakan (Narendra) Modi'nin arkadaşı olduğunu ancak kendileriyle çok fazla ticaret yapmadıklarını söyledi.

        Trump, Hindistan'ın ülkesine çok satış yaptığını ancak ABD'den çok satın alım yapmadığını belirterek, "Neden biliyor musunuz? Çünkü çok yüksek gümrük vergisi uyguluyorlar. Şimdi önemli ölçüde bunu düşürmeye hazırlar. Hindistan ile görüşüyoruz, neler olacağını göreceğiz." ifadelerini kullandı.

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        Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'nın kurucuları arasında bulunduğu BRICS'i de hedef alan Trump, "Biliyorsunuz BRICS adında, temelde ABD'ye karşı olan bir grup ülke var ve Hindistan da bu grubun bir üyesi. Bu yapı, dolara bir saldırıdır. Kimsenin dolara saldırmasına izin vermeyeceğiz." yorumunu yaptı.

        ABD'nin BRICS ülkelerine ciddi ticaret açığı verdiğini aktaran Trump, kendi başkanlığı döneminde bunun devam etmesine izin vermeyeceğini vurguladı.

        BRICS, Brezilya, Çin, Mısır, Etiyopya, Hindistan, Endonezya, İran, Rusya, Suudi Arabistan, Güney Afrika ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden oluşuyor.

        Tarifeye ilaveten ceza

        ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Hindistan ile Çin'in Rusya'dan en çok enerji ithalatı gerçekleştiren ülkeler olduğunu belirterek, "Dolayısıyla Hindistan, 1 Ağustos'tan itibaren yüzde 25 tarife ödeyecek." ifadesini kullanmıştı.

        Hindistan'ın silah ithalatını da önemli oranda Rusya'dan karşıladığına işaret eden Trump, "Ayrıca Çin'le birlikte, Rusya'nın enerji kaynaklarının en büyük alıcıları arasında yer alıyor. Tüm bunlar iyi değil." paylaşımında bulunmuştu.

        Trump, söz konusu gerekçelerden ötürü Hindistan'ın tarifeye ilaveten "ceza ödeyeceğini" de ifade etmişti.

        * Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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