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        Haberler Ekonomi Para Fed faiz kararını açıkladı - Para Haberleri

        Fed faiz kararını açıkladı

        Fed beklentilere paralel bir şekilde faizi sabit bıraktı. Böylece Fed, ABD Başkanı Trump'ın 'indirim' baskısına rağmen 5 toplantı üst üste 'pas' dedi. Karar 2'ye karşı 10 oyla alındı. 2 üye 25 baz puanlık indirime gidilmesi yönünde oy kullandı. Böylece 1993'ten bu yana ilk kez 1'den fazla üye alınan kararı desteklemedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.07.2025 - 21:01 Güncelleme: 30.07.2025 - 21:22
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        ABD Merkez Bankası (Fed) 2025'in beşinci faiz kararını açıkladı. Buna göre Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) politika faizini piyasa beklentisine paralel bir şekilde yüzde 4.25-4.50 aralığında sabit bıraktı.

        Karar 2'ye karşı 10 oyla alındı. FOMC üyeleri Michelle W. Bowman ve Christopher J. Waller daha önceki açıklamalarına paralel bir şekilde oylarını 25 baz puanlık indirime gitmekten yana kullandı.

        Böylece 1993 yılından bu yana ilk kez 1'den fazla üye alınan karara karşı oy kullanmış oldu.

        Geçen yıl aralık ve kasım aylarında 25 baz puanlık faiz indirimine giden FOMC eylül ayında faizi 50 baz puan düşürmüştü. 2025'te ise şu ana kadar tüm toplantılarda faizi sabit bırakmayı tercih etti.

        Fed bir sonraki faiz kararını 17 Eylül'de açıklayacak.

        "İLK YARIDA BÜYÜME YAVAŞLADI"

        Fed tarafından yayımlanan karar metninde yılın ilk yarısında ekonomik faaliyetteki büyümenin yavaşladığı belirtildi. Açıklamada, net ihracattaki dalgalanmaların verileri etkilemeye devam ettiği, ancak istihdam piyasasının güçlü seyrini koruduğu belirtildi. İşsizlik oranının düşük seviyelerde kaldığına dikkat çekilirken, enflasyonun halen görece yüksek olduğu vurgulandı.

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